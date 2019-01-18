После похорон криминального авторитета дело о клевете возбудили в Амурске

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о клевете после появления в СМИ сообщений о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, арестованных и обвиняемых по делу пока нет.

«В январе 2019 года в средствах массовой информации и сети интернет размещены материалы о похоронах местного жителя, которые прошли в городе Амурске. В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — цитирует kp.ru Илью Гудкова, руководителя пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где с большого расстояния запечатлена длинная похоронная процессия. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, в связи с чем перекрыли движение. По сообщению комментатора, на похоронах якобы присутствовали сотрудники правоохранительных органов, передавал «Курьер. Среда. Бердск».

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В соцсетях распространилось видео похорон криминального авторитета в Амурске Хабаровского края. Утверждается, что ради похоронной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, а в самой церемонии якобы приняли участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. Как передает «Россия24», управление МВД РФ по Хабаровскому краю назначило служебную проверку.

Пользователи соцсетей, разместив видео, сообщили что на кадрах — похороны «смотрящего за городом», «воровского авторитета» Юрия Зарубина с позывным «Заруба».

В ГУ МВД по региону и прокуратуре опровергли информацию о присутствии официальных лиц ведомств на похоронах.

Источник: RT