После похорон криминального авторитета дело о клевете возбудили в Амурске

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о клевете после появления в СМИ сообщений о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Как уточняется, арестованных и обвиняемых по делу пока нет.
«В январе 2019 года в средствах массовой информации и сети интернет размещены материалы о похоронах местного жителя, которые прошли в городе Амурске. В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — цитирует kp.ru Илью Гудкова, руководителя пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где с большого расстояния запечатлена длинная похоронная процессия. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, в связи с чем перекрыли движение. По сообщению комментатора, на похоронах якобы присутствовали сотрудники правоохранительных органов, передавал «Курьер. Среда. Бердск».
В соцсетях распространилось видео похорон криминального авторитета в Амурске Хабаровского края. Утверждается, что ради похоронной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, а в самой церемонии якобы приняли участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. Как передает «Россия24», управление МВД РФ по Хабаровскому краю назначило служебную проверку.
Пользователи соцсетей, разместив видео, сообщили что на кадрах — похороны «смотрящего за городом», «воровского авторитета» Юрия Зарубина с позывным «Заруба».
В ГУ МВД по региону и прокуратуре опровергли информацию о присутствии официальных лиц ведомств на похоронах.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10