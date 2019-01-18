Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце
Помощник настоятеля Преображенского храма советует парам узнать об интересах друг друга прежде, чем зарегистрировать брак. Батюшка советует накануне замужества решать вопрос о крещении детей, чтобы не стать преступниками.
В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь. сектантов и работы православных активистов.
Вопрос: Как быть тем семьям в вопросе крещения совместного ребенка, где исповедуется разная вера?
Ответ: Надо сначала родителям найти что-то общее. Конечно, может христианка полюбить мусульманина, а он ее. Но плод нашей любви — это дети. Что мы будем делать с детьми? Если христианка пойдет крестить малыша, то у мусульманина разорвется сердце. Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце. Эти вопросы нужно решать заранее.
Мне кажется, что дети должны жить в душевном комфорте, чтобы и папа и мама не формально принадлежали к какой-то вере, а понимали ее смысл. Я думаю, что молодым людям для создания семьи нужно искать людей единомысленных в самом главном и существенном. Ну как может быть, если я люблю свою жену, но не могу поделиться самым сокровенным, что у меня есть в душе или это ей чуждо? Как мы можем быть близкими людьми, супругами? Мне кажется, совершенно естественно, когда молодые люди перед свадьбой задают вопросы об интересах, любимых книг и фильмах, где он живет и сколько зарабатывает. Естественно и спросить на что он надеется, во что верит, какому богу служит.
Если задавая эти вопросы, найти общее, то тогда вопрос в браке о крещении не будет острым. Вот представьте: вы ребенка родили, на этом закончилась ваша миссия родителя? А если вы ребенка оставите у забора и скажите, что отмучились и будет заниматься своими делами? Тогда вы будете преступницей. Если мы рожаем детей, то мы должны учить детей лучшему, в том числе и вере. В другом случае мы будем преступниками.
О борьбе с сектами в Бердске читайте в ближайшее время.
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Не надо ребёнку навязывать свою веру! Вырастет, сам решит. К вере должны приходить осознанно, ну или не приходить вовсе. У человека должна быть свобода выбора.
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«Советует парам узнать об интересах друг друга прежде, чем зарегистрировать брак»
А народ то и не догадывается об этом
«Андрей жжет» — это становится моей любимой рубрикой
P.S. ничьих чувств не оскорбляю
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Заметьте: на вопрос то он не ответил!
Что делать то?
«Раньше надо было думать» — не ответ!
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