Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь. сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: Как быть тем семьям в вопросе крещения совместного ребенка, где исповедуется разная вера?

Ответ: Надо сначала родителям найти что-то общее. Конечно, может христианка полюбить мусульманина, а он ее. Но плод нашей любви — это дети. Что мы будем делать с детьми? Если христианка пойдет крестить малыша, то у мусульманина разорвется сердце. Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце. Эти вопросы нужно решать заранее.

Мне кажется, что дети должны жить в душевном комфорте, чтобы и папа и мама не формально принадлежали к какой-то вере, а понимали ее смысл. Я думаю, что молодым людям для создания семьи нужно искать людей единомысленных в самом главном и существенном. Ну как может быть, если я люблю свою жену, но не могу поделиться самым сокровенным, что у меня есть в душе или это ей чуждо? Как мы можем быть близкими людьми, супругами? Мне кажется, совершенно естественно, когда молодые люди перед свадьбой задают вопросы об интересах, любимых книг и фильмах, где он живет и сколько зарабатывает. Естественно и спросить на что он надеется, во что верит, какому богу служит.

Если задавая эти вопросы, найти общее, то тогда вопрос в браке о крещении не будет острым. Вот представьте: вы ребенка родили, на этом закончилась ваша миссия родителя? А если вы ребенка оставите у забора и скажите, что отмучились и будет заниматься своими делами? Тогда вы будете преступницей. Если мы рожаем детей, то мы должны учить детей лучшему, в том числе и вере. В другом случае мы будем преступниками.

О борьбе с сектами в Бердске читайте в ближайшее время.