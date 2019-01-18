КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру!!!
продам
Продам 2к квартиру
Продам 3-к на Микрорайоне
Продам квартиру
Продам 2к.кв. в Микрорайоне, в кирпичном доме!
Продам 2ку Северный 16 89130110664
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Убрали елку: закончился договор на охрану снежного городка в Бердске

Каждый пятый россиянин собирается нырять в прорубь на Крещение

Продавщица колбасы соблазняла офицера полиции в Новосибирске

Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце

Бомбардировщики Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Сломался светодиодный фонтан из-за перепадов температуры в Бердске

Похищенные в банке 3 млн рублей отдала мошенникам кассир «Россельхозбанка»

Трамп расширяет систему ПРО на Аляске

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце

Помощник настоятеля Преображенского храма советует парам узнать об интересах друг друга прежде, чем зарегистрировать брак. Батюшка советует накануне замужества решать вопрос о крещении детей, чтобы не стать преступниками.

18.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце

Не все пары спешат в ЗАГС

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и ответил на вопросы, касающиеся веры, крещения, вмешательства церкви в светскую жизнь. сектантов и работы православных активистов.

Вопрос: Как быть тем семьям в вопросе крещения совместного ребенка, где исповедуется разная вера?

Ответ: Надо сначала родителям найти что-то общее. Конечно, может христианка полюбить мусульманина, а он ее. Но плод нашей любви — это дети. Что мы будем делать с детьми? Если христианка пойдет крестить малыша, то у мусульманина разорвется сердце. Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце. Эти вопросы нужно решать заранее.

Мне кажется, что дети должны жить в душевном комфорте, чтобы и папа и мама не формально принадлежали к какой-то вере, а понимали ее смысл. Я думаю, что молодым людям для создания семьи нужно искать людей единомысленных в самом главном и существенном. Ну как может быть, если я люблю свою жену, но не могу поделиться самым сокровенным, что у меня есть в душе или это ей чуждо? Как мы можем быть близкими людьми, супругами? Мне кажется, совершенно естественно, когда молодые люди перед свадьбой задают вопросы об интересах, любимых книг и фильмах, где он живет и сколько зарабатывает. Естественно и спросить на что он надеется, во что верит, какому богу служит.

Если задавая эти вопросы, найти общее, то тогда вопрос в браке о крещении не будет острым. Вот представьте: вы ребенка родили, на этом закончилась ваша миссия родителя? А если вы ребенка оставите у забора и скажите, что отмучились и будет заниматься своими делами? Тогда вы будете преступницей. Если мы рожаем детей, то мы должны учить детей лучшему, в том числе и вере. В другом случае мы будем преступниками.

О борьбе с сектами в Бердске читайте в ближайшее время.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Возлюби ближнего

Последние новости:
Бердск будущего: центр без частных домов, цирк и дома для колясочников Бесплатные объявления Бердска и Искитима Убрали елку: закончился договор на охрану снежного городка в Бердске

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Не надо ребёнку навязывать свою веру! Вырастет, сам решит. К вере должны приходить осознанно, ну или не приходить вовсе. У человека должна быть свобода выбора.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    «Советует парам узнать об интересах друг друга прежде, чем зарегистрировать брак»
    :-D :-D :-D :-D :-D :-D
    А народ то и не догадывается об этом 8)

    «Андрей жжет» — это становится моей любимой рубрикой

    P.S. ничьих чувств не оскорбляю ;)

    Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Аноним

    Заметьте: на вопрос то он не ответил!
    Что делать то?
    «Раньше надо было думать» — не ответ!

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика