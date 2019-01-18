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Вкусные рецепты и приятные акции от ресторанов Бердска

Кризисы не помеха ярким и простым рецептам, которые разнообразят ваш стол и порадуют близких.

18.01.2019 Нет комментариев
 
Вкусные рецепты и приятные акции от ресторанов Бердска

Кушать хочется каждый день. Помочь сделать наше каждодневное меню разнообразным поможет сайт ФудБердск.
На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.

  • Закуски и салаты
  • Супы
  • Детское меню
  • Горячее
  • Выпечка
  • Десерты
  • Спецменю

На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.

Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».

Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru

Обязательно опубликуем!


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