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Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 27 февраля и подарить.

18.01.2019 Нет комментариев
 
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! И мы повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 27 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 27 февраля 2019 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Папа Паша и дочка Саша

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Савченко Артём

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Папу зовут Илья, сына зовут Степан

 

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Давлатов Умеджон наш самый хороший папа

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Константин Гробок

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Папа Алексей с сыном Максимом

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Мой папа )

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Папа Вадик и сын Савва


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