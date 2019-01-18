Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

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Убрали елку: закончился договор на охрану снежного городка в Бердске
Каждый пятый россиянин собирается нырять в прорубь на Крещение
Продавщица колбасы соблазняла офицера полиции в Новосибирске
Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце
Бомбардировщики Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Сломался светодиодный фонтан из-за перепадов температуры в Бердске
Похищенные в банке 3 млн рублей отдала мошенникам кассир «Россельхозбанка»
Трамп расширяет систему ПРО на Аляске