Поджигателей школы в Бердске проверила прокуратура и завела дело на работодателя

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска в январе 2019 года по информации коллег из прокуратуры Бердска поверила в ООО ИК «Империал» о соблюдение трудового законодательства.

Основанием для проверки послужили публикации в «Курьер. Среда. Бердск» в декабре 2018 года о невыплате заработной платы работникам организации, осуществляющим строительство детской школы в Бердске.

-Не подтвердились сведения о трудоустройстве трех работников в организацию, как и наличие задолженности. Трудовые договоры с ними в письменной форме не заключались, приказы о приеме на работу и увольнении не издавались, заявления о приеме на работу и увольнении они не писали, трудовые книжки в ООО ИК «Империал» не передавали, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокурорская проверка показала, что мужчины по договорам подряда выполняли разные работы на строительной площадке школы в микрорайоне Южном Бердска: готовили участок, устанавливали опалубку, арматуру, осуществляли сварочные работы и заливку бетона. Вместе с тем, гражданско-правовые отношения с ними были прекращены из-за нарушений сроков выполнения строительных работ. Выполненная ими работа была оплачена. В этой связи оснований для вмешательства прокурора нет.

Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что всего в обществе работают 9 человек. Вопреки ст.ст. 133, 136 Трудового кодекса РФ двум работникам строительной фирмы, отработавшим норму рабочего времени в ноябре 2018 года, а одному работнику – в декабре 2018 года, зарплата была выплачена ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Двум работникам зарплата в прошлом году выплачивалась один раз в месяц (вместо положенного по закону двух раз).

По этой причине прокурор района 16 января 2019 года возбудил в отношении гендиректора общества дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), руководителю организации внес представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранения выявленных нарушений находятся в прокуратуре на контроле.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 декабря 2018 года в 17.15 строящуюся школу и детский сад в микрорайоне Южном пытались поджечь экс-работники субподрядной строительной организации. По словам очевидцев, двое изрядно выпивших мужчин принесли на объект бутылку водки, в которой находилась зажигательная смесь, внешне похожая на бензин.

Информацию о неудавшемся преступлении «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Двое нарушителей, находящиеся в алкогольном опьянении, были задержаны охранниками объекта, а затем им на подмогу приехали полицейские Бердска.

-Мужчины доставлялись в отдел полиции, но были отпущены. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По словам очевидцев эти люди выражали намерение совершить поджог, но так его и не совершили, — сообщили в полицейском ведомстве.

Мужчины якобы пытались получить свою зарплату за три недели работы. Однако эти сведения опроверг начальник строительного участка школы и детского сада в Южном «Бердского строительного треста» Дмитрий Пичугин.

-Их уволили два дня назад (11 декабря — прим. ред.) за пьянку. Весь расчет они получили. Бывших работников удалось оперативно задержать, они не успели причинить вред строящемуся объекту, — констатировал Пичугин.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что мэр города Евгений Шестернин называл стройку историческим моментом — строительство важных социальных объектов ждали около 30 лет. На строительство школы будет потрачено порядка полмиллиарда рублей, а на детский сад — около 200 миллионов рублей. Уже в сентябре 2019 года первые воспитанники детского сада перешагнут порог нового детского сада на 220 мест. Еще через год свои двери откроет школа.