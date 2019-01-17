КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
Продам 1-ю квартиру УП в кирпичном доме 42 кв.м.
Продам 1-ю квартиру УП в кирпичном доме 42 кв.м.
Продам 1к. квартиру на БДО-36
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / СРОЧНО/ 89134819144
продам 3-Ю КВАРТИРУ 78 кв.м. в ЦЕНТР. ЧАСТИ ГОРОДА
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отказаться от услуг ЖКХ могут собственники квартир

«Заживо похоронила» старика-инвалида его соседка в Бердске

Чубайс: Россия — одна из самых энергорасточительных стран в мире

Поджигателей школы в Бердске проверила прокуратура и завела дело на работодателя

67 млн рублей требует Сбербанк от компании «Мастер и К» в суде Бердска

Уволили рассказавшую о премиях в 300% чиновникам замминистра Хакасии

Дерипаска подал в суд на Зюганова за оскорбление

«Мусорная реформа»: Заплатят по 92,42 рубля в месяц с носа за вывоз мусора в частном секторе Бердска

Путину подарит щенка президент Сербии

Запинал до смерти 49-летнего знакомого молодой житель Бердска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Уволили рассказавшую о премиях в 300% чиновникам замминистра Хакасии

Премию в размере тройного оклада за результаты работы получила, например, вице-губернатор, работающая в должности с ноября 2018 года. Поощрили еще 10 глав министерств и ведомств.

17.01.2019 Фото: vg-news.ru 2 коммент.
 
Уволили рассказавшую о премиях в 300% чиновникам замминистра Хакасии

Галина Спиридонова выступила против больших премий

Замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова, рассказавшая о 300-процентных премиях, которые получили ее коллеги, лишилась должности. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, чиновница выступила против выдачи больших премий заместителям губернатора и министрам республики, после чего «замгубернатора отказался от плана назначить Спиридонову министром экономического развития и сместил ее с прежней должности».

В пресс-службе главы Хакасии ранее подтвердили премию в размере 300 процентов от месячного оклада вице-губернатору Юлии Исмагиловой, которая занимает эту должность с ноября 2018 года. Основанием для поощрения стали результаты работы чиновницы. При этом, по информации Ura.ru, Исмагиловой была выплачена еще одна премия в 200 процентов месячного оклада.

Заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и еще 10 человек из числа руководителей региональных министерств и ведомств также получили высокие премии. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев. Издание утверждает, что премии были выданы за счет экономии по фонду оплаты труда.

Источник: lenta.ru


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отказаться от услуг ЖКХ могут собственники квартир «Заживо похоронила» старика-инвалида его соседка в Бердске Чубайс: Россия — одна из самых энергорасточительных стран в мире

(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Отличный в Хакассии мальчик-губернатор, коммунист между прочим ;) Почти как наш Илья, только жадности и наглости больше. Коммунисты 21 века ;)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Банку варенья ему не дарили? Нашему помню вручали

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика