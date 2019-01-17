Дерипаска подал в суд на Зюганова за оскорбление

Олег Дерипаска подал в суд на руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, об этом РБК сообщил представитель бизнесмена. Предприниматель требует от политика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Как пояснил представитель миллиардера, причиной для иска стало заявление политика на пленарном заседании Госдумы 9 января 2019 года, в котором Зюганов «назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением». «Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — заявил представитель Дерипаски.

В своем выступлении Зюганов также призывал «расследовать это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности».

В иске Дерипаски (есть в распоряжении РБК) указывается, что заявление политика, которое «носит оскорбительный характер», было опубликовано на его официальных страницах в соцсетях, а затем «было подхвачено» новостными ресурсами.

«Высказывание < …> представляет собой голословное обвинение Олега Владимировича Дерипаска в совершении преступлений, — поясняется в иске. — Несмотря на наличие у ответчика (Геннадия Зюганова. — РБК) статуса депутата Госдумы, предполагающего соответствующий иммунитет, реализация им права на свободу слова и собственное мнение не должна приводить к голословным оскорблениям». В иске указывается, что лидер КПРФ упоминал бизнесмена в своем выступлении «исключительно для привлечения внимания публики» к самому себе.

В случае получения компенсации Дерипаска намерен направить деньги на благотворительность.

«Я судов не боюсь. Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся», — сказал Геннадий Зюганов РБК в ответ на просьбу прокомментировать иск.

Пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко подтвердила РБК, что 16 января в адрес суда поступило исковое заявление Дерипаски к Зюганову.

Адвокат, полномочный представитель России в международной юридической ассоциации PraeLegal Алим Бишенов в разговоре с РБК назвал иск «довольно ожидаемым развитием ситуации». «Высказывание Зюганова было очень категоричным и резким, поэтому иск о защите чести и достоинства — это логичный ход со стороны Дерипаски. С другой стороны, конечно, могут быть еще какие-то мотивы подачи иска, но пока о них неизвестно. Оснований заявлять, что это действительно постановка, необходимая как «доказательство» для Минфина США, на данный момент нет. Сейчас это выглядит как стандартные действия при защите чести и достоинства», — пояснил адвокат.

В своем заявлении Зюганов утверждал, что Дерипаска ради исключения из санкционного списка передал управление заводами UC Rusal «западным партнерам». Сокращение доли бизнесмена в En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» было частью так называемого «плана Баркера» по выведению компания из-под санкций. В мае Минфин США допустил снятие санкций с Rusal, если группа En+ Олега Дерипаски продаст свои 48% акций. 19 декабря Минфин США сообщил, что Дерипаска выполнил требования плана. Так, доля бизнесмена в En+ сократилась примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения. Кроме того, он покинул совет директоров En+ и UC Rusal. Вместе с ним UC Rusal покинули гендиректор Александра Бурико и семь членов совета, номинированных российским бизнесменом. En+ покинул аффилированный с Дерипаской гендиректор Максим Соков.

Источник: РБК