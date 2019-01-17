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Членов цыганской наркогруппировки за продажу гашиша приговорил к 11 годам суд Новосибирска

Дилеры привезли из Красноярска 3,4 кг наркотиков. Их задержали при продаже. Покупатель отправился в колонию строго режима на 10 лет.

17.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Членов цыганской наркогруппировки за продажу гашиша приговорил к 11 годам суд Новосибирска

Наркоторговцев задержали при продаже гашиша

В Новосибирске вынесен приговор троим наркодилерам, которые вели свой бизнес на территории Сибири. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 января, сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.

В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий в июле 2017 года пресечен канал распространения наркотических средств, организованный представителями цыганской наркогруппировки.

Как установил суд, жители Красноярска София Кобенко и Василий Андреев привезли в Новосибирск свыше 3,4 кг гашиша. При передаче его новосибирцу Виктору Юрченко продавцы и покупатель задержаны оперативными работниками УФСБ.

В январе 2019 года приговором Ленинского районного суда Новосибирска жители Красноярска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере).

Софья Кобенко приговорена к 10 годам 6 месяцам, а ее подельник Василий Андреев – к 11 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в региональном УФСБ.

Покупатель гашиша Виктор Юрченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере), и приговорен к 9 годам 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


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