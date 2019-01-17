Путину подарит щенка президент Сербии

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«Заживо похоронила» старика-инвалида его соседка в Бердске
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Поджигателей школы в Бердске проверила прокуратура и завела дело на работодателя
67 млн рублей требует Сбербанк от компании «Мастер и К» в суде Бердска
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