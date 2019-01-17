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Путину подарит щенка президент Сербии

Сербская сторона готовит российскому президенту героический прием. Все улицы Белграда приведены в порядок, развешаны приветственные баннеры, пройдет торжественный обед на 100 персон.

17.01.2019 Фото: depositphotos/kokimk Нет комментариев
 
Путину подарит щенка президент Сербии

3-хмесячный щенок шарпланинской овчарки имеет богатую родословную

Сербские СМИ рассказали, что президент страны Александр Вучич приготовил российскому коллеге Владимиру Путина собаку в подарок.

По имеющимся данным сербский лидер преподнесет Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки. Пес имеет богатую родословную и ведет свое происхождение из Косово, пишет Blic.

Освещать визит Владимира Путина в Белград будут около 600 журналистов из России, Сербии и других стран. Не менее 80 журналистов прибудет непосредственно из нашей страны. Освещать встречу на высшем уровне будут все сербские СМИ, в том числе региональные, добавляет издание.

Кроме того, Republika сообщила, что Сербия готовит российскому президенту героический прием. Все улицы Белграда приведены в порядок, развешаны приветственные баннеры. Во время визита Путина также пройдет торжественный обед на 100 персон.

Президент России Владимир Путин посетит Сербию с официальным визитом 17 января. Ожидается, что стороны подпишут 21 соглашение, в том числе в сфере транспорта, энергетики и цифровой экономики.

Источник: iz.ru


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