Собчак неожиданно приехала в Киев

При этом название украинской столицы в публикации Собчак написано как «kieв» (на украинском языке пишется «Київ»).
Внесение в базу «Миротворца»
Ранее стало известно, что Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, журналистка, как утверждается на сайте, в то время оправдывала «оккупацию» Крыма.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
“Политическая шизофрения”
В начале марта прошлого года во время президентской кампании Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Этот запрос глава МИД Украины Павел Климкин назвал «политической шизофренией». По его мнению, это был бы «законный въезд для ведения нелегитимной кампании».
При этом в украинской миграционной службе пообещали рассмотреть запрос телеведущей, если таковой поступит.
Позднее Собчак ответила Климкину. «Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. <…> У кого из нас шизофрения?» — написала Собчак в Instagram.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, сравнила намерение Ксении Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш — младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.
«Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет Безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш — младший. Это была очень забавная история. Он сидел в зале Совета Безопасности за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш — младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным», — сказала Захарова.
Новый референдум в Крыму
В октябре 2017 года Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву. Телеведущая также предложила провести на полуострове новый референдум, который бы соответствовал букве закона.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Собчак в президенты Украины!!!!
Кто ЗА?
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А нам это не интересно,пишите о проблемах и достежениях нашего города.
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Да вам как ни напишешь, так сразу начинается:
— а зато у меня в соседнем подъезде накакано — точно говорю: Путин виноват!
— не смешите мои тапочки, в других странах это достижением точно не является
Собчак — наша, Украина — сосед, так что если вам не нравится — не читайте и не комментируйте!
И нефиг указывать — свободная у нас страна: о чем хотим, о том и говорим
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А кто же ещё? Это при нём население деградирует семимильными шагами. Пропаганда с успехом превращает вас в животных, сопоставимых по интеллекту с морковкой
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