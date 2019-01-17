Собчак неожиданно приехала в Киев

Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.

“Ну привет, Киев!)))”, — написала она, опубликовав в Instagram Stories видеозапись с Европейской площади.

При этом название украинской столицы в публикации Собчак написано как «kieв» (на украинском языке пишется «Київ»).

Внесение в базу «Миротворца»

Ранее стало известно, что Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, журналистка, как утверждается на сайте, в то время оправдывала «оккупацию» Крыма.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

“Политическая шизофрения”

В начале марта прошлого года во время президентской кампании Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Этот запрос глава МИД Украины Павел Климкин назвал «политической шизофренией». По его мнению, это был бы «законный въезд для ведения нелегитимной кампании».

При этом в украинской миграционной службе пообещали рассмотреть запрос телеведущей, если таковой поступит.

Позднее Собчак ответила Климкину. «Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. <…> У кого из нас шизофрения?» — написала Собчак в Instagram

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, сравнила намерение Ксении Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш — младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.