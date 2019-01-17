Переплатили за тепло жители многоквартирных домов в Бердске

Возмущенные читатели «Курьер. Среда. Бердск» обратились в редакцию с недовольством и недоумением: почему жители многоэтажек, находящиеся в управлении компании «Сибирского стандарта», заплатили двойную сумму за отопление в декабре 2018 года.

-Мы не были готовы к такой сумме. Я обычно плачу за отопление около 1200 рублей, а сегодня был ошеломлен — в платежке значится 2582 рубля. Это что? Тариф вырос? Зима ведь была теплая! Почему нам так насчитали за тепло? — обратился в редакцию вечером 16 января пенсионер Георгий.

Он отметил, что его ровесники не были готовы к увеличенному платежу и, отстояв больше часа в очереди, вернулись домой, не заплатив по выставленному счету — у пенсионеров не хватило денег.

Директор УК «Сибирский стандарт» Федор Седов заверил «Курьер. Среда. Бердск», что доплата вышла небольшая — от 700 до 1500 рублей с квартиры. Такое начисление вызвано решением правительства РФ, которому он и сам не рад.

-Повышение вызвано действующим законодательством, если это можно назвать повышением. Суть такая: в соответствии с постановлением правительства нам введены расчеты по 1/12. То есть каждый месяц люди платят 12-ю часть от предыдущего года по средней величине потребления тепла. В конце года мы складываем платежи за год и смотрим на фактические показания прибора учета. В прошлом году жители не доплачивали, а наоборот, Комбинат бытовых услуг остался должен жителям Бердска. В этот раз прибор учета показал фактически меньшее потребление тепла, чем люди заплатили. Сегодня горожане доплачивают за фактическое потребление отопления, — сообщил Федор Седов.

Он обратил внимание на, что в прошлом году бердчане не возмущались и не спрашивали, почему заплатили меньше за коммунальную услугу. При этом признал: жилищникам было проще, когда горожане оплачивали тепло по факту его потребления.

— Логика принятия этого документа мне не совсем понятна, но, наверное, и не должна быть понятна. Я мелкая сошка, правительство заботится о людях в интересах государства. Если честно говорить, то управляющей компании удобнее, когда жители многоквартирных домов платят по факту, а не по 1/12. Тогда нет неразберих, ажиотажа и доначислений. Хотелось бы подчеркнуть — это коммунальная услуга. Начисления произведены в интересах Комбината бытовых услуг, который ее оказывает. У управляющих компаний нет абсолютно никакого интереса накручивать платежи. От этого мы, кроме как неприятности с жителями, больше ничего не имеем, — парировал Федор Геннадьевич.

Седов отметил, что бердчанам больше не придется в этом году доплачивать за тепло. В феврале бердчане получат к оплате пресловутую 1/12, которая в 2019 году вырастит примерно на 100 рублей.

Директор «Сибирского стандарта» сообщил, что можно избежать огромных платежей за тепло. Для этого в многоквартирном доме по решению жильцов, нужно установить энергосберегающее оборудование. В этом случае жители высоток могут сэкономить на тепле минимум на 20% ежегодно. Если раскошелиться на более дорогостоящее оборудование, то экономия вырастет и до 40% в год.

По словам директора УК, все МКД не однотипные и, соответственно, тепловая нагрузка для создания комфортной температуры в доме не одинаковая. Даже дома с разным количеством подъездов потребляют не одинаковое количество тепла. В пример Седов привел жителей домов, которые плохо утеплены. Квартиранты начинают требовать больше тепла и по их просьбе жилищники производят регулировку оборудования. Платеж за отопление вырастает.

— Нюансов влияющих на конечный платеж достаточно много, но есть оборудование, которое позволяет экономить на нем. Особенно в моменты запуска тепла, когда на улице тепла, а мы получаем тепло в излишках. Или весной, когда на улице уже тепло и нам отопление не надо. Нужно понимать, что котельная работает по установленному режиму и графику, она не может подавать тепло в меньшем количестве, работает на той нагрузке, на которую рассчитана, — пояснил Федор Геннадьевич.

Он развеял миф многих собственников жилья: прикрывая вентиль на батарее, вы не экономите на тепло, так как в домах старой постройки не установлена поквартирная регулировка подачи отопления, не установлены индивидуальные приборы учета тепла. Седов сообщил, что такая регулировка возможна.

-Мы проводили эксперимент на одном доме, брали в лизинг такое оборудование. Нам этот опыт обошелся в 150 000 рублей. Но ценовой разбег достаточно большой, все зависит от пожеланий собственников жилья. Есть оборудование и за 40-50 тысяч рублей, но я в чудеса не верю, оно выходит из строя и не обеспечивает тот эффект, который заявлялся. Качественное оборудование, которое действительно позволяет сэкономить, стоит денег, — пояснил директор УК «Сибирский стандарт».

Он посоветовал собраться жителям многоэтажек и на общем собрании решить: будут они заниматься этой проблемой или нет. Нужно определиться и с оборудованием, предложений о котором на рынке достаточно много. Так, можно выбрать оборудование с пофасадным регулированием и погодной компенсацией, либо то, которое позволит экономить только в периоды межсезонья или в течении всего отопительного периода. Тогда и прояснится цена вопроса для жильцов: будут они платить за услугу по расчетам с квадратного метра в месяц или за год.

-Это не входит не в тариф на тепло, не на жилье. Так же было и с приборами теплосчетчиков на дома, когда такое решение было принято жильцами. На какое-то время был установлен платеж, который на сегодняшний день погашен. Примерно такая же схема и здесь. Если собственники решат, что эти деньги будут аккумулироваться на расчетном счете управляющей компании, то она должна будет заняться поиском подрядчика по данной услуге. Либо собственники сами собирают средства и нанимают подрядную организацию для этих целей, — разъяснил, как сэкономить на тепло Федор Седов.