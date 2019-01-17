Вернут ли курилки в аэропорты России?

Минздрав России предложил Госдуме отклонить законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Подобные зоны способствуют употреблению табачных изделий, считают в ведомстве.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Однако, по мнению автора проекта закона, он постоянно нарушался, в том числе в комнатах матери и ребенка.

В министерстве отметили, что граждане не соблюдали правила и до ограничений, путем курения вне отведенных зон. При этом запрет снизил продажи сигарет в среднем на 11–15%. Кроме того, согласно данным ведомства, россияне впервые за последние 25 лет стали меньше курить.

Источник: iz.ru