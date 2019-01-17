Япония выразила протест России из-за досмотра ее судов у южных Курил

Токио выразил протест Москве из-за того, что российские пограничники проверили два японских суда, ловивших рыбу в районе южных Курил, сообщили РИА Новости в японском МИД.

Как ранее сообщило агентство Киодо, 7 января российские пограничники у острова Кунашир проверили документы на двух рыболовных судах и потребовали заплатить штраф, сославшись на выявленные нарушения. В свою очередь, в МИД заявили, что пограничники лишь указали на «нарушения» установленного порядка, сопроводили в порт на Кунашире, после чего отпустили.

В ведомстве назвали эти действия неприемлемыми.

По соглашению от 21 февраля 1998 года, японские суда могут ловить рыбу в районе южных Курил по выделенной квоте за определенную плату.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, аргументирует собственную позицию тем, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.

Источник: РИА Новости