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Автор «Лоха» прочтет лекцию в Бердске

На всероссийский книжный фестиваль приедут известные писатели — Алексей Варламов, Василий Авченко, Павел Басинский.

17.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Автор «Лоха» прочтет лекцию в Бердске

На фестивале бердчане смогут приобрести книги по цене издательства

Всероссийский фестиваль «День книги» пройдет 3 февраля в ДК «Родина» в Бердске. Данное мероприятие является проектом АНО «Литературно-исторический клуб».

— Такой книжный фестиваль проходит в городах, где население меньше 300 тыс. человек. В прошлом году он проходил во Владивостоке. Теперь эту площадку принимает Бердск, — рассказал на совещании чиновников 14 января вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

На открытых площадках с лекциями выступят писатели Алексей Варламов (писатель, лауреат нескольких литературных премий, ректор Литературного института им. Горького, Москва), Василий Авченко (писатель, журналист, исследователь, Владивосток), Павел Басинский (писатель, Москва) и другие авторы, в том числе новосибирские и бердские.

— Будут работать не только взрослые, но и детские площадки. Параллельно пройдет конкурс чтецов, который мы запустили в прошлом году. Он стартовал на «Сорокинских чтениях». Писатели будут вручать награды молодым дарованиям. Фестиваль будет работать в течение всего дня. Можно будет не только пообщаться, но и купить книги по сходной цене. Принять участие в фестивале мы пригласили Новосибирск, Искитим и всех тех, кто может к нам приехать. Надеюсь, что будет интересно всем, кто любит книгу, — отметил Сергей Носов.

Фестиваль будет включать более 15 мероприятий. Программа позволит познакомиться с известными писателями и литературными деятелями, задать вопросы и обсудить злободневные вопросы. Отдельный блок будет посвящен детской литературе.

В фойе ДК «Родина» развернется книжная выставка-ярмарка, где более 20 ведущих российских издательств представят новинки и бестселлеры, а также книги о Бердске. Все книги можно приобрести по издательской цене.


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