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Спасатели с трудом разбудили пьяного жителя Бердска

Бердчанин в своей квартире не подавал признаков жизни. Спасатели деблокировали дверь, немного привели его в чувство и передали полицейским.

17.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Спасатели с трудом разбудили пьяного жителя Бердска

Почти каждую неделю спасатели получают вызовы с просьбой деблокировать двери, за которыми людям может грозить опасность

Родственники не могли попасть в квартиру жителя Речкуновкой зоны отдыха в Бердске. Они точно знали, что мужчина находится у себя дома, но он не открывал дверь. Тогда бердчане обратились за помощью к участковому уполномоченному отдела МВД по Бердску. А он в свою очередь позвонил в бердский поисково-спасательный отряд (ПСО) с просьбой деблокировать входную дверь.

Когда спасатели прибыли на место, там их уже ждали полицейские. Эмчеэсовцы деблокировали дверь и вошли в жилище. Хозяина квартиры они нашли крепко спящим, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Довольно долгое время потребовалось, чтобы его разбудить и немного привести в чувства. Предположительно, бердчанин находился в состоянии опьянения. Спасатели передали бердчанина в руки полицейских.


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