Спасатели с трудом разбудили пьяного жителя Бердска

Родственники не могли попасть в квартиру жителя Речкуновкой зоны отдыха в Бердске. Они точно знали, что мужчина находится у себя дома, но он не открывал дверь. Тогда бердчане обратились за помощью к участковому уполномоченному отдела МВД по Бердску. А он в свою очередь позвонил в бердский поисково-спасательный отряд (ПСО) с просьбой деблокировать входную дверь.

Когда спасатели прибыли на место, там их уже ждали полицейские. Эмчеэсовцы деблокировали дверь и вошли в жилище. Хозяина квартиры они нашли крепко спящим, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Довольно долгое время потребовалось, чтобы его разбудить и немного привести в чувства. Предположительно, бердчанин находился в состоянии опьянения. Спасатели передали бердчанина в руки полицейских.