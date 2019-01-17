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Сотни людей пришли проститься с задушенной из-за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска

Отпевание убитой 34-летней бердчанки началось в полдень 17 января в Богоявленском храме. До начала богослужения у церкви собралось около ста, скорбящих вместе с родными семьи, неравнодушных к трагедии горожан. (ВИДЕО, ФОТО)

17.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Сотни людей пришли проститься с задушенной из за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска

Убитой несли цветы

Сегодня в полдень, 17 января, в Богоявленском храме началось прощание с задушенной Ириной Синельниковой, убитой из-за черного Peugeot ценой в 248 тысяч рублей. Почтить память убиенной пришли десятки бердчан. На отпевании в храме не было свободного места.

Родные Ирины не могли сдержать своих эмоций, ведь женщина ушла из жизни по вине двух убийц -Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. Сострадающие несли к телу Ирины цветы и венки, выражая тем самым скорбь.

Видео Анастасии Солодковой

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что по данным следствия, в конце 2018 года двое жителей Бердска решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось.

Продолжение — в ближайшее время.

Сотни людей пришли проститься с задушенной из за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска

Сотни людей пришли проститься с задушенной из за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска

Сотни людей пришли проститься с задушенной из за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ничего личного. Памятник будет?

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