Задолжали по алиментам 322 млн рублей жители Бердска

Не платят алименты детям отцы и матери в Бердске.

В 2018 году в работе бердского отдела судебных приставов находилось 1581 производство на общую сумму 321 млн 700 тыс. рублей, из них фактически исполнено 70 (10 млн 605 тыс. рублей), рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

Основная масса должников ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает. Уже не редкость, когда долги по алиментам достигают 1 млн рублей, а у некоторых должников и превышают эту сумму.

Среди должников-алиментщиков немало и матерей, которые не хотят выплачивать алименты своим детям. Одна из них почти не платила деньги на содержание четверых детей. По словам Александра Федотова, однажды ему пришлось присутствовать в этой семье при отбирании детей органами опеки. В доме была скудная обстановка, но мать не производила впечатление сильно пьющей женщины.

Иногда бердчанка устраивалась на работу, но когда из зарплаты начинали удерживать приличную сумму, тут же увольнялась. Некоторые работодатели отказывались принимать ее на работу, когда узнавали, что она должна огромную сумму, более 1 млн рублей, по алиментным обязательствам. Старшая дочь должницы уже стала взрослой, обзавелась сыном и пошла по стопам матери. Ребенка у нее забрали, и теперь уже она задолжала по алиментам своему чаду.

Огромные долги накапливаются и у тех, под 1 млн рублей, кто должен платить по алиментным обязательствам только на одного ребенка. Когда должник не трудоустроен официально, сумма алиментов рассчитывается из среднероссийской заработной платы. В 2018 году она составляла более 40 тыс. рублей. Обычно по суду на одного ребенка назначают выплачивать алиментов 25% от зарплаты, на двоих — 33%, отметил Федотов. Если накапливаются долги, то с зарплаты должников по алиментам вправе высчитывать до 70 % заработка.

Не редкость случаи, когда в бердский отдел судебных приставов прибегают разгневанные должники по алиментам, которые благополучно забыли, что когда-то так и не рассчитались со своими детьми. Сыновья и дочери выросли, сами обзавелись детьми. Должники вышли на пенсию и тут получают сюрприз в виде высчета из пенсии — долги по алиментам никуда не делись с годами. Так что старость с пониженным пенсионом кому-то обеспечена до конца жизни.

Раньше были не редкость случаи, когда отцы или матери, пренебрегавшие воспитанием своих детей, став немощными, подавали в суд о взыскании алиментов со своих сыновей и дочерей. И суд вставал на их сторону. Теперь же есть в России иная судебная практика.

— Когда такие лица обращаются с иском о взыскании алиментов с детей, суд им в этом отказывает. На том основании, что в свое время они не исполняли обязательства по содержанию и воспитанию своих детей, — отметил Александр Викторович.