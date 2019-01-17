Создать похоронную службу прокурор обязал власть города в Новосибирской области

Прокурор Купинского района Алексей Вайн в суде обязал администрацию города Купино создать на территории муниципального образования города специализированную службу по вопросам похоронного дела.

В ходе проведенной в 2018 году прокуратурой Купинского района проверки было установлено, что на территории города Купино не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Это нарушало права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, приводило к невозможности гражданина выбрать хозяйствующий субъект, к которому он может обратиться за оказанием услуг по погребению.

Создание специализированной службы по вопросам похоронного дела возложено на органы местного самоуправления ст. 29 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Главе города Купино прокурор вносил представление об устранении выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения глава города проинформировал, что создание специализированной похоронной службы будет решено одновременно при рассмотрении вопроса о формировании бюджета города Купино на 2019 год. Вместе с тем, при утверждении бюджета города на 2019 год денежные средства, необходимые для создания специализированной службы по вопросам похоронного дела, так и не были предусмотрены.

Эти обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора района в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации города Купино Купинского района Новосибирской области о признании незаконным бездействия администрации города Купино и обязании создать на территории города специализированную службу по вопросам похоронного дела.

14.01.2019 Купинский районный суд рассмотрел вышеуказанное административное исковое заявление и в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

Исполнение решения суда взято в прокуратуре на контроль.