КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
Продам 1-ю квартиру УП в кирпичном доме 42 кв.м.
Продам 1-ю квартиру УП в кирпичном доме 42 кв.м.
Продам 1к. квартиру на БДО-36
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / СРОЧНО/ 89134819144
продам 3-Ю КВАРТИРУ 78 кв.м. в ЦЕНТР. ЧАСТИ ГОРОДА
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

67 млн рублей требует Сбербанк от компании «Мастер и К» в суде Бердска

Уволили рассказавшую о премиях в 300% чиновникам замминистра Хакасии

Дерипаска подал в суд на Зюганова за оскорбление

«Мусорная реформа»: Заплатят по 92,42 рубля в месяц с носа за вывоз мусора в частном секторе Бердска

Путину подарит щенка президент Сербии

Запинал до смерти 49-летнего знакомого молодой житель Бердска

Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР

Членов цыганской наркогруппировки за продажу гашиша приговорил к 11 годам суд Новосибирска

Вернут ли курилки в аэропорты России?

Переплатили за тепло жители многоквартирных домов в Бердске

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Создать похоронную службу прокурор обязал власть города в Новосибирской области

Отсутствие муниципальных ритуальщиков в Купино нарушало права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

17.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Создать похоронную службу прокурор обязал власть города в Новосибирской области

Везде должны быть муниципальные ритуальные службы

Прокурор Купинского района Алексей Вайн в суде обязал администрацию города Купино создать на территории муниципального образования города специализированную службу по вопросам похоронного дела.

В ходе проведенной в 2018 году прокуратурой Купинского района проверки было установлено, что на территории города Купино не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Это нарушало права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, приводило к невозможности гражданина выбрать хозяйствующий субъект, к которому он может обратиться за оказанием услуг по погребению.

Создание специализированной службы по вопросам похоронного дела возложено на органы местного самоуправления ст. 29 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Главе города Купино прокурор вносил представление об устранении выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения глава города проинформировал, что создание специализированной похоронной службы будет решено одновременно при рассмотрении вопроса о формировании бюджета города Купино на 2019 год. Вместе с тем, при утверждении бюджета города на 2019 год денежные средства, необходимые для создания специализированной службы по вопросам похоронного дела, так и не были предусмотрены.

Эти обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора района в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации города Купино Купинского района Новосибирской области о признании незаконным бездействия администрации города Купино и обязании создать на территории города специализированную службу по вопросам похоронного дела.

14.01.2019 Купинский районный суд рассмотрел вышеуказанное административное исковое заявление и в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

Исполнение решения суда взято в прокуратуре на контроль.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
67 млн рублей требует Сбербанк от компании «Мастер и К» в суде Бердска Электрические поршневые компрессоры Доставка сборных грузов из Америки

(1) Комментарий

  1. Аноним

    А в Бердске есть муниципальная похоронная служба?

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика