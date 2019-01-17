Кудрин: нацпроекты не выведут Россию в топ-5 экономик мира

Кудрин: дефицит бюджета РФ по итогам 2018 года может быть менее 1% ВВП
Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше среднемировых и вхождение в топ-5 экономик мира — это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
«Это настолько сложно — добиться 3% роста в год, это сверхтяжелая задача. Многими нацпроектами она не решается», — подчеркнул Кудрин. «Нацпроектов недостаточно, чтобы выйти на те темпы экономического роста, которые выводят нашу экономику в пятую величину. Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост», — добавил он.
«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов», — отметил глава Счетной палаты.
Таким образом, по его словам, трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост.
«Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы», — сказал Кудрин.
Немаловажную роль будет играть и доверие к власти. «Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности. Целостность политики, создание доверия не всегда описывается показателями. Мы сейчас видим по опросам, что доверие (к правительству — прим. ТАСС) не такое высокое», — сказал глава Счетной палаты.
Он добавил, что также необходимые другие национальные и структурные шаги, в частности, реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.
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Сам же и создал такую ситуацию
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Кудрин — ващще смутьян какой-то! Что непонятного? Товарищи 1й и 2й сказали же, что скоро прорыв. Он опять тут жириновщину разводит: всё не так, всё плохо, негатив какой-то узрел. Кудрин! Истерики в сторону! Мы на пути ко всеобщему успеху! (Я правильно всё понимаю)?
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