Кудрин: нацпроекты не выведут Россию в топ-5 экономик мира

Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше среднемировых и вхождение в топ-5 экономик мира — это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

«Это настолько сложно — добиться 3% роста в год, это сверхтяжелая задача. Многими нацпроектами она не решается», — подчеркнул Кудрин. «Нацпроектов недостаточно, чтобы выйти на те темпы экономического роста, которые выводят нашу экономику в пятую величину. Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост», — добавил он.

«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов», — отметил глава Счетной палаты.

Таким образом, по его словам, трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост.

«Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы», — сказал Кудрин.

Немаловажную роль будет играть и доверие к власти. «Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности. Целостность политики, создание доверия не всегда описывается показателями. Мы сейчас видим по опросам, что доверие (к правительству — прим. ТАСС) не такое высокое», — сказал глава Счетной палаты.

Он добавил, что также необходимые другие национальные и структурные шаги, в частности, реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.

Источник: ТАСС