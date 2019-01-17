Сбербанк обошел «Роснефть» по стоимости акций

В среду бумаги Сбербанка подорожали на 0,76–1,65%, акции нефтяной компании упали на 0,79%. Аналитики отметили, что на котировках банка сказался укрепляющийся рубль.

По итогам торгов на Московской бирже в среду обыкновенные акции Сбербанка стоили 201,26 руб., привилегированные — 173,10 руб. Таким образом, капитализация компании составила 4,517 трлн руб.

Ценные бумаги «Роснефти» закончили торги на отметке 421 руб., капитализация компании составила 4,461 трлн руб.

Таким образом, банк обошел по капитализации нефтяную компанию. На прошедших торгах обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,65%, префы выросли на 0,76%. Ценные бумаги «Роснефти», напротив, потеряли 0,79%.​

«Сегодня динамика нефти осталась вблизи нулевых отметок. При этом рубль укрепился к евро и доллару примерно на 1%, — пояснил РБК инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. — Сочетание данных факторов оказало давление на акции нефтяников, и «Роснефть» не стала исключением. С другой стороны, укрепляющийся рубль поддерживает акции финансового сектора, в целом индекс «ММВБ Финансы» вырос за сегодня на 0,5%. Крупнейшим представителем российского финансового рынка является Сбербанк, при этом фундаментально недооцененный на фоне санкционных рисков, что объясняет текущий рост».

В конце прошлого года две компании спорили за лидерство по рыночной капитализации. Так, «Роснефть» стала самой дорогой компанией в России в августе 2018 года. Ценные бумаги нефтяной компании тогда выросли на сильной финансовой отчетности и заявлениях менеджмента о планах обратного выкупа акций. Однако осенью, 15 ноября, банк в моменте сравнялся по капитализации с «Роснефтью», а спустя неделю вернул себе лидерство. Но уже 26 ноября «Роснефть» снова обошла Сбербанк.

Впервые на лидирующую позицию по капитализации банк выбрался в ноябре 2016 года.

Источник: РБК