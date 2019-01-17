ЦБ: Инфляции рванет до 6% уже в первом квартале 2019 года

Инфляция в I квартале 2019 года может составить 5,5—6%, а потом будет снижаться. Об этом журналистам заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

«Пока каких-то сверхсильных отклонений от нашего прогноза на первый квартал я не вижу, но нужно посмотреть на ситуацию. Мы не исключаем 5,5—6%, потом будет снижаться», — сказала Юдаева в кулуарах X Гайдаровского форума.

По итогам 2018 года рост цен составил 4,3%, что оказалось выше прогноза регулятора. Ранее он рассчитывал, что инфляция окажется в коридоре 3,8—4,2%.

Источник: banki.ru