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67 млн рублей требует Сбербанк от компании «Мастер и К» в суде Бердска

В числе ответчиков ряд других компаний, учредителем и владельцем которых напрямую или косвенно является Сергей Клинков. Вокруг «Мастера и К» идут разговоры о рейдерском захвате и банкротстве.

17.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
67 млн рублей требует Сбербанк от компании «Мастер и К» в суде Бердска

Предприятие работает в Бердске 24 года

Сегодня, 17 января, помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что цена иска Сбербанка к местной производственной компании «Мастер и К», ее владельцам и ряду других предприятий равна 67 333 728 рублей.

Банк взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Захаров Б. Г., Клинков А. С., Клинков С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК».

Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными. Предварительное слушание было назначено на 10 января, но суд перенес заседание на 4 февраля.

На последнем аппаратном совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у начальника отдела труда Маргариты Яниной, на самом деле выплачена ли сотрудникам «Мастер и К» зарплата за ноябрь и декабрь 2018 года.

За ноябрь зарплата выплачена, декабрьская пока не в полном объеме, ответила Маргарита Янина.

-Держите ситуацию на контроле. И там нужно рассматривать вопросы, связанные с инвестиционными проектами, которые предлагаются, — отметил мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволенный директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия. Рабочие «Мастер и К» рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что их принудительно отправляют в административный отпуск.

-То, что Клинков воюет с инвесторами, в первую очередь касается работников предприятия. Причиной принудительного отпуска называлась передача материальных ценностей между инвесторами. Вероятнее всего, в службу занятости за три дня до этого, как положено по законодательству РФ, руководство не сообщало. Время простоя по Трудовому кодексу РФ оплачивать тоже никто не собирается, а это не менее 2/3 от средней заработной платы. И это далеко не первый такой случай, просто потом дадут подписать административный отпуск на пять дней. И при Полозкове (уволенный недавно директор «Мастер и К» — прим. ред.) было то же самое, но тогда не было материалов для работы производства, — рассказывал в начале декабря 2018 года «Курьер. Среда. Бердск» работник «Мастер и К», пожелавший остаться инкогнито.

Накануне анонимного обращения сотрудника компании в «Курьер. Среда. Бердск», владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверял «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верят в предприятие. Мы все эти операции будем проводить на следующей неделе. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.

Однако Клинков отказался комментировать сообщение анонимного сотрудника фирмы, адресовав редакцию «Курьер. Среда. Бердск» к нынешнему директору предприятия Сергею Алейникову.

На протяжении двух месяцев Сергей Алейников не в состоянии прокомментировать ситуацию, сложившуюся в «Мастер и к». По словам секретаря компании, новый директор занят, посещает одно совещание за другим.
-Сергей Анатольевич не сможет с вами пообщаться. Он на совещании. Попробуйте позвонить позже, — посоветовала секретарь.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» всегда на связи и готова выслушать комментарий руководства «Мастер и К» в любое время.


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