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Когда слушаешь представителей законодательной и исполнительной власти о заботе о гражданах, то дышать хочется полной грудью. Но как только начинается применение действующих законов, касающихся интересов граждан, то дух захватывает, возникают спазмы и сразу начинаешь понимать то, что представители власти просто забывают о чем говорят и какие дают обещания. А приведу пример применения закона о наследовании недвижимости.

Муж и жена прожили в совместном браке более 50 лет. Имели в собственности совместно нажитое имущество квартиру и два гаража. Они нажиты в совместном браке и согласно Гражданского и Семейного Кодексов являются совместно нажитым имуществом.

Собственником квартиры была оформлена супруга, а собственником гаражей супруг. Супруга умирает. Претендентов на имущество, кроме супруга, нет.

А теперь посмотрим о заботе о гражданах, их безопасности и сохранении права собственности. За оформление права собственности квартиры супруг заплатил нотариусу 8 тысяч рублей и пошлину 2 тысячи рублей, а за два гаража заплатил нотариусу 24 тысячи рублей и пошлину 4 тысячи рублей. При чем, повторюсь, квартира была оформлена на супругу, а гаражи на супруга.

Собственность не увеличилась. Но за что наследователь собственности должен платить такие средства, которые поступают в собственность тех, кто никакого отношения к собственности не имеет? Так о ком заботятся представители законодательной и исполнительной властей?

А почему не предусмотреть оформление права собственности в ситуация, когда умирает один из супругов и других претендентов нет, простой перерегистрацией с оплатой пошлины в сумме 1 тысячи рублей? Вот это и будет забота о гражданах. Или так нельзя поступить? Убежден можно, трижды можно. Ведь сумма собственности не увеличена. И собственник де факто по Гражданскому и Семейному Кодексам не изменен.