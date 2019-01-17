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Бандой налетчиков на букмекеров руководила 21-летняя жительница Новосибирска

Четверо мужчин в масках проникли в помещение букмекерского заведения, угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, забирали деньги. Две подельницы ждали их в авто.(ВИДЕО)

17.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Бандой налетчиков на букмекеров руководила 21 летняя жительница Новосибирска

Подозреваемые задержаны

В Новосибирске полицейские задержали с поличным подозреваемых в серии разбоев, сообщили 16 января в управлении МВД по Новосибирской области.

В среду около 4.00 в Новосибирске в ходе проведения спецоперации сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали с поличным шестерых подозреваемых в разбойных нападениях на букмекерские заведения.

Четверо мужчин в масках проникли в помещение букмекерского заведения, расположенного на территории Октябрьского района Новосибирска, где, угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, завладели деньгами в сумме 2 тысячи рублей. В это время две соучастницы преступления ожидали подельников в автомобиле. Все подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию.

Как установили сотрудники уголовного розыска, задержанные причастны еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирске.

15 декабря фигуранты совершили разбойное нападение на улице Новогодней, где завладели деньгами в сумме около 60 тысяч рублей, а 10 января – на улице Кирова, где их добычей стали 70 тысяч рублей. По обоим фактам уже возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»).

Фигуранты находятся под стражей. Проводится расследование. Предварительно установлено, что организатором группы является 21-летняя женщина, которая ранее работала в одном из таких заведений.

Видео ГУ МВД по НСО


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