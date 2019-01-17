Бороться с коррупцией только цифровизацией предложил Греф

Глава Сбербанка Герман Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. Такое мнение банкир высказал на площадке Гайдаровского форума.

«Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление. Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация», — сказал Греф.

Также глава Сбербанка назвал экспертные советы еще одним барьером для экономического развития страны. «Экономике это известный фактор — фактор создания экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику. Они будут бороться за то, чтобы получать деньги и строить свою закрытую систему, в которую никого не будут пускать», — отметил Греф.





