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Чубайс: Россия — одна из самых энергорасточительных стран в мире

Глава Роснано также считает, что необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию в РФ, которые вдвое ниже, чем в мире. Эксперты говорят, что энергосбережение требует огромных вложений.

17.01.2019 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.
 
Чубайс: Россия одна из самых энергорасточительных стран в мире

Анатолий Чубайс

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — сказал Чубайс.

По его мнению, существуют два «болезненных» пути решения задачи повышения энергоэффективности. «Есть две группы решений, которые способны ситуацию переломить. И та, и другая группы крайне болезненны», — отметил Чубайс.

Так, необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию в России, которые вдвое ниже, чем в мире, передает ТАСС.

«Так получилось по двум причинам — из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, — пояснил Чубайс. — Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

На это направлена программа по социальным нормам потребления электроэнергии, добавил глава Роснано.

«Второй способ способ повышения энергоэффективности тоже не безболезненный. Он называется просто — запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — заключил Чубайс.

«Не лампочку в подъезде заменить»

Для энергосбережения нужны инвестиции и хорошее состояние экономики, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Россия действительно энергорасточительная страна – и в части электроэнергии, и в отношении газа. Основной довод в пользу энергосбережения – мы можем сэкономить инвестиции для добычи нефти, газа, угля, будем больше экспортировать и существенно увеличим экспортные доходы. Но энергосбережение требует десятков миллионов долларов инвестиций. Это не те инвестиции, которые интересны банкам или крупным компаниям. А у населения нет дополнительных денег, чтобы массово внедрять энергосберегающие технологии. Это не просто замена лампочек в подъездах домов, а комплексная модернизация», – считает Алексей Белогорьев.

От экономии ради экономии никто не выиграет, рассказал эксперт.

«Повышение тарифов, как метод стимулирования, – излюбленная тема Чубайса. Это очень сомнительный механизм. Повышение тарифов в условиях, когда у населения нет денег, которые можно вложить в повышение энергоэффективности, приведет к тому, что энергия будет сберегаться в ущерб экономики. Энергопоставщики потеряют объем спроса и выручку. Рост цен был бы экономически целесообразным при другом состоянии экономики в целом», – считает Алексей Белогорьев.

 


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Вообще расточительная страна. Когда у таких персонажей «ну оооочень много бюджетных денег»! И никакого контроля. :( :( :(

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  2. Иван

    В Туркменистане электричество для населения бесплатно, потому что страна богатая продает нефть, газ. В Казахстане снизили с 2019 года стоимость на 20% потому что открыли новую ГЭС с дешевой энергией. А у нас готовят к повышению, что приведет к тому что олигархи разбогатеют в 2 раза, а бедные наоборот. А про модернизацию забудут…

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