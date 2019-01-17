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Отказаться от услуг ЖКХ могут собственники квартир

Обязательными для хозяина квартиры в любом случае останутся плата за отопление и общедомовые нужды.

17.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Отказаться от услуг ЖКХ могут собственники квартир

Жителям Бердска всегда кажется, что они переплачивают за услуги ЖКХ

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, от каких платежей за услуги ЖКХ имеют право отказаться россияне.

По ее словам, собственник может отказаться от оплаты воды, персонального потребления электроэнергии и отведения в случае, если он проживает по другому адресу. Для этого он должен направить соответствующее заявление на имя выставляющей счет организации, а также поставить приборы учета.

При этом Разворотнева подчеркнула, что обязательными для хозяина квартиры в любом случае останутся плата за отопление и общедомовые нужды.

«Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться», — отметила Разворотнева в интервью «РГ».

Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», — советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    К чему такой громкий заголовок. Что написано в статье применимо со дня установки счётчиков, да и в советское время, живя летом на даче, или уезжая в отпуск, можно было написать заявление на перерасчёт за ту же воду, хотя и счётчиков тогда в помине не было! 8)

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  2. Аноним

    «собственник может отказаться от оплаты воды, персонального потребления электроэнергии»

    Так на указанных услугах стоят счетчики!
    Нет потребления — нет оплаты. От чего отказываться то?

    Или речь про ситуации когда счетчиков нет?
    Как тогда быть со сдачей квартир? Примеров масса когда сдают без оформления и там целые таборы живут без счетчиков — вот радость то соседям…..

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  3. Вова

    А что здесь нового вообще сказано? Это и так все ясно! :-D :-D :-D

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  4. Аноним

    А что же мусор обошли! :-D

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  5. Аноним

    Я бы например отказалась от услуги по уборке подъезда ,отвратительно убирают.

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