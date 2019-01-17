Отказаться от услуг ЖКХ могут собственники квартир

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, от каких платежей за услуги ЖКХ имеют право отказаться россияне.

По ее словам, собственник может отказаться от оплаты воды, персонального потребления электроэнергии и отведения в случае, если он проживает по другому адресу. Для этого он должен направить соответствующее заявление на имя выставляющей счет организации, а также поставить приборы учета.

При этом Разворотнева подчеркнула, что обязательными для хозяина квартиры в любом случае останутся плата за отопление и общедомовые нужды.

«Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться», — отметила Разворотнева в интервью «РГ».

Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», — советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение.