3000 жалоб: На дороги и ЖКХ жалуются горожане в мэрию Бердска

За 2018 год поступило 2981 обращение от жителей в мэрию Бердска. По сравнению с 2017 их количество выросло на 5%, сообщила на совещании чиновников 14 января руководитель общественной приемной бердской горадминистрации Юлия Линк.

По формам обращений преобладают письменные. В 2018 году сократилось число граждан, обратившихся на личные приемы к руководителям, а количество устных сообщений по телефону, по которым оперативно принимаются меры, возросло, подчеркнула Линк. Это говорит о повышении доверия жителей к данному каналу передачи информации и оперативному принятию мер службами по сообщениям.

В 2018 году преобладали вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью: благоустройству, содержанию улично-дорожной сети и строительству — 55% от всех обращений. Но по сравнению с 2017 годом эта цифра сократилась.

24% всех обращений относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства и эта цифра выросла по сравнению с прошлым годом.

Новогодние праздники, по оценке Линк, прошли без поступления критичных обращений со стороны жителей. В первую рабочую неделю января поступило 12 обращений. Они были связаны с вопросами по обращению с твердыми бытовыми отходами и изменениями по оплате жилищно-коммунальных услуг.

За прошлую неделю службы отработали 14 обращений. На исполнении в разных структурах находится 100 обращений бердчан.