КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. квартиру на БДО-36
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / СРОЧНО/ 89134819144
продам 3-Ю КВАРТИРУ 78 кв.м. в ЦЕНТР. ЧАСТИ ГОРОДА
Продам 3-ю
Продам 2х комнатную квартиру в Центре!
Продам 3-ю
Продам 1-ую Ленина,126 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сбербанк обошел «Роснефть» по стоимости акций

3000 жалоб: На дороги и ЖКХ жалуются горожане в мэрию Бердска

Сотни людей пришли проститься с задушенной из-за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска

Бороться с коррупцией только цифровизацией предложил Греф

Бандой налетчиков на букмекеров руководила 21-летняя жительница Новосибирска

ЦБ: Инфляции рванет до 6% уже в первом квартале 2019 года

Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

«Заживо похоронила» старика-инвалида его соседка в Бердске

Кудрин: нацпроекты не выведут Россию в топ-5 экономик мира

Вымогают деньги от имени прокуроров телефонные мошенники в Новосибирской области

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


3000 жалоб: На дороги и ЖКХ жалуются горожане в мэрию Бердска

55% жалоб касалась благоустройства, содержания дорожно-уличной сети и строительства. 24% всех обращений относится к сфере ЖКХ.

17.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
3000 жалоб: На дороги и ЖКХ жалуются горожане в мэрию Бердска

Бердчанке предпочитают передавать жалобы в горадминистрацию в письменной форме

За 2018 год поступило 2981 обращение от жителей в мэрию Бердска. По сравнению с 2017 их количество выросло на 5%, сообщила на совещании чиновников 14 января руководитель общественной приемной бердской горадминистрации Юлия Линк.

По формам обращений преобладают письменные. В 2018 году сократилось число граждан, обратившихся на личные приемы к руководителям, а количество устных сообщений по телефону, по которым оперативно принимаются меры, возросло, подчеркнула Линк. Это говорит о повышении доверия жителей к данному каналу передачи информации и оперативному принятию мер службами по сообщениям.

В 2018 году преобладали вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью: благоустройству, содержанию улично-дорожной сети и строительству — 55% от всех обращений. Но по сравнению с 2017 годом эта цифра сократилась.

24% всех обращений относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства и эта цифра выросла по сравнению с прошлым годом.

Новогодние праздники, по оценке Линк, прошли без поступления критичных обращений со стороны жителей. В первую рабочую неделю января поступило 12 обращений. Они были связаны с вопросами по обращению с твердыми бытовыми отходами и изменениями по оплате жилищно-коммунальных услуг.

За прошлую неделю службы отработали 14 обращений. На исполнении в разных структурах находится 100 обращений бердчан.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сбербанк обошел «Роснефть» по стоимости акций 3000 жалоб: На дороги и ЖКХ жалуются горожане в мэрию Бердска Сотни людей пришли проститься с задушенной из-за Peugeot Ириной Синельниковой в храм Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика