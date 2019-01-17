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Прокурор заставил власть Бердска обустроить пешеходные переходы возле школ

Суды в 2018 году удовлетворили свыше 180 исков прокуроров о понуждении местных органов власти оформить право собственности на дороги и отремонтировать их, разработать проекты организации дорожного движения.

17.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
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В 2018 году органы прокуратуры области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выявили свыше 3400 нарушений, принесли 421 протест на незаконные правовые акты, направили в суды 529 исков, внесли 690 представлений, по которым 390 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 86 лиц.

По материалам прокурорских проверок органы предварительного расследования в Болотнинском и Коченевском районе возбудили 2 уголовных дела по фактам незаконной реализации гражданам диагностических карт без прохождения технического осмотра автомобилей.

В Ленинском районе по материалам прокурора орган следствия возбудил уголовное дело по факту инсценировки гражданами обстоятельств ДТП с целью дальнейшего получения страховой выплаты.

Как и прежде основное внимание прокуроров было обращено на исполнение уполномоченными органами требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Суды удовлетворили свыше 180 исков прокуроров о понуждении органов власти и местного самоуправления оформить право собственности на дороги и разработать проекты организации дорожного движения; провести ремонт дорог и обустроить их стационарным освещением, пешеходными тротуарами и переходами; привести в нормативное состояние остановки общественного транспорта; установить необходимые дорожные знаки и нанести разметку.

К примеру, по иску прокурора Новосибирска Центральный районный суд 26.11.2018 признал бездействие мэрии Новосибирска незаконным и возложил на неё обязанность провести ремонт около 50 участков автомобильных дорог и привести в нормативное состояние свыше 30 остановок общественного транспорта. Фактическое исполнение судебного решения контролируется прокурором города.

В Новосибирске, Бердске, Баганском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Краснозёрском, Купинском, Северном, Убинском, Усть-Таркском районах прокуроры потребовали от владельцев дорог обустроить пешеходные переходы у более, чем 100 образовательных учреждений светофорами, искусственными неровностями, восстановить на них дорожную разметку, установить необходимые дорожные знаки и перильные ограждения.

В связи с допущенными нарушениями закона при организации уборки снега и наледи с дорог прокуроры внесли их владельцам более 40 представлений, по инициативе прокуроров 8 должностных лиц привлечены судом к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ.

После вмешательства прокуроров в более, чем 40 муниципальных образованиях утверждены необходимые нормативные правовые акты в сфере осуществления дорожной деятельности, в том числе нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, а в более чем 50 — разработаны целевые программы, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

Искитимский межрайонный прокурор в судебном порядке добился признания недействующими 2 постановлений администрации г. Искитима, которыми была установлена не предусмотренная законом процедура выдачи за плату пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового транспорта и специальной техники по дорогам общего пользования в зоне действия дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

По инициативе прокуроров в 2018 году суды прекратили право свыше 200 водителей на управление транспортными средствами по причине имеющихся у них медицинских противопоказаний, в том числе наркотической и (или) алкогольной зависимости; ограничили доступ к более чем 50 Интернет-ресурсам, на которых неограниченному кругу лиц предлагалось незаконно приобрести документы, необходимые для управления транспортными средствами (водительские удостоверения, медицинские справки, полисы ОСАГО и др.).

Работа прокуроров способствовала снижению на 8,7% (с 2719 в 2017 году до 2483 в 2018) количества зарегистрированных на территории области дорожно-транспортных происшествий, в том числе на 11,2% (с 1381 до 1226) тех ДТП, где сопутствующим фактором явились недостатки в содержании дорог.

Органы прокуратуры продолжают работу на этом направлении.


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