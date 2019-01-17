Вымогают деньги от имени прокуроров телефонные мошенники в Новосибирской области

В Бердске снова активизировались телефонные мошенники
На территории Новосибирской области возобновились случаи телефонных мошенничеств, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в облпрокуратуре.
Неустановленные лица в телефонных разговорах представляются гражданам или руководителям различных организаций работниками органов прокуратуры разного уровня.
Для «усыпления бдительности» граждан они приглашают собеседника в прокуратуру под различными предлогами (получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы и т.п.) и «по дороге в прокуратуру» просят пополнить баланс на одном или нескольких номерах сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей.
Злоумышленники обещают вернуть деньги при встрече в здании прокуратуры, однако, граждан ждёт разочарование, так как никто из настоящих работников прокуратуры их это делать не просил.
-В очередной раз предупреждаем граждан о бдительности! — заявили в областной прокуратуре.
При поступлении подобных звонков или получении достоверной информации о совершении коррупционных проступков работниками прокуратуры Новосибирской области сообщайте об этом дежурному прокурору по телефону: 210-28-15.
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«по дороге в прокуратуру просят пополнить баланс на одном или нескольких номерах сотовых телефонов»
«Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки» (к/ф «Приключения Буратино»)
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