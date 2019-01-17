США разочарованы: Россия не уничтожила ракетную систему по ДРСМД

США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению», — говорится в документе, распространенном постпредством США при ООН в Женеве от имени Томпсон.

По ее словам, послание США было четким: «Россия должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору».

Томпсон также пообещала, что завтра американская делегация расскажет об итогах дискуссии своим союзникам и партнерам, в том числе по НАТО.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В октябре президент Дональд Трамп объявил, что США намерены выйти из ДРСМД, а позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» договора.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что строго соблюдают свои обязательства, и отмечали, что у них есть вопросы к США. В частности, о развертывании в Румынии и Польше установок, способных запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк».

В Вашингтоне же утверждают, что в нарушении договора виновата Москва. Среди прочего американская сторона настаивает на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как считают США, нарушает положения ДРСМД.

В МИД эти обвинения назвали голословными и не соответствующими действительности, подчеркнув, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

Источник: РИА Новости