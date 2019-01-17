Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

Дорогие читатели, мы ищем героев! Точнее героинь! Замечательных мам и заботливых бабушек. Хотим пригласить горожан рассказать о дорогих людях в журнале «Парад», который выйдет в Бердске к 8 Марта.

Если вы хотите сделать маме или бабушке подарок к 8 Марта – срочно пишите на ящик редакции bkurer@mail.ru c пометкой в теме «Мама для Парада», сообщив имя и фамилию героини, ФИО ваше и ваш номер телефона, сообщите, чем увлечена ваша мама или бабушка. Право выбора героинь редакция оставляет за собой.

В прошлом году мы искали дочерей, о которых появились истории в праздничном выпуске журнала.