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Курс евро упал до 76 рублей

Это произошло впервые с 18 декабря за счет растущих мировых цен на нефть, оказывающих поддержку российскому рублю. Доллар стоит 66,68 рубля.

16.01.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Курс евро упал до 76 рублей

Евро в кармане

Евро в ходе торгов на «Московской бирже» в среду опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря на фоне падающего курса европейской валюты на мировом рынке Forex, а также за счет растущих мировых цен на нефть, оказывающих поддержку российскому рублю.

Курс евро составил 76 руб./EUR1 в 11:11 по Москве, что на 40,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар США стоил к этому времени 66,68 руб./$1, опустившись на 28 копеек.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», укрепление валютного курса рубля к доллару и евро 16 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом нефтяных цен и некоторой активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Кроме того, дополнительное давление на единую европейскую валюту на мировом рынке Forex оказывает неопределенность ситуации вокруг Brexit. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:11 увеличилась на 0,18%, до $60,75 за баррель. По итогам торгов во вторник Brent выросла в цене на 2,8% — до $60,64 за баррель.

Накануне активный рост нефтяного рынка поддержали сообщения о новых стимулах Китая, включающих снижение налогов. При этом трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в официальных данных Минэнерго шестой раз за семь недель (данные будут обнародованы в 18:30 в среду). Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения запасов на 2,5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов — на 90 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей. Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина — сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.


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