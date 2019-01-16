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Покушение на Путина предотвратили в Сербии

Боевик-ваххабит задержан накануне визита российского президента в Белград. Сербский МИД обещает безопасность лидеру РФ.

16.01.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Покушение на Путина предотвратили в Сербии

Террорист задержан

В сербском городе Нови-Пазар задержан 21-летний ваххабит Армин Алибашич. При нем найдено оружие, элементы взрывчатки и атрибутика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Местные спецслужбы и эксперты считают, что молодой человек мог готовить теракт во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января, передает РГ.

По информации издания Informer: «Армина Алибашича в понедельник остановил полицейский патруль в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание правоохранителей привлек рюкзак молодого человека. В результате, в нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии провели обыск его квартиры, найдя там арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику ИГИЛ».

Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что предполагаемый террорист с большой долей вероятности не являлся одиночкой и у него есть подельники.

«Ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений, как на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места массового скопления гражданского населения. Они часто проходят отличную подготовку, имеют сложное оборудование и могут хорошо планировать нападения на защищаемых лиц… Поэтому я убежден, что арестованный ваххабит не одинок в этой акции и имеет помощников. При этом каждая террористическая угроза, исходящая с территории Нови-Пазара, опирается на позиции в мусульманской части Боснии и Герцеговины, где действуют различные террористические ячейки», — предупреждает аналитик.

Между тем глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич подчеркнул, что во время визита Владимира Путина в Белград «наше министерство примет комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами».

По оценкам доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, на пространствах некогда включенных в политическую рамку Османской Турции конструируется сценарий исламизации региона. К концу второго десятилетия XXI века «Балканский халифат» (БХ) не кажется преувеличением футурологов, а лишь делом времени.

«Очаги — ядра БХ как сетевой структуры могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона. Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина (БиГ), Македония, Сербия, включая Косово, Черногория, — подчеркивает авторитетный балканист. — Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Фундаментом БХ является значительный и постоянно растущий сегмент мусульман, проживающих в регионе. В настоящее время ислам исповедует почти все население частично признанной Республики Косово — 95,6 процентов. Далее следуют Албания (56,7 процентов), БиГ (40), Македония (33,3) и Черногория (более 19). В Сербии (без Косово) пока приверженцев ислама чуть более 3 процентов, но в условиях больших миграционных потоков и высокой рождаемости в мусульманских семьях этот процент будет расти. В абсолютных цифрах число уже сегодня готовых поддержать идею БХ или лояльно к ней относящихся насчитывает чуть более шести миллионов человек — жителей региона. Боевыми дружинами Балканского халифата в час Х станут «спящие» террористические ячейки, прочно обосновавшиеся в десятках параджматов (лагерей по подготовке боевиков), разбросанных по всему региону (в БиГ их уже 46, в Албании и Косово — около десятка) и занимающихся подготовкой комбатантов для участия в боевых действиях в отрядах ИГ, Фронта ан-Нусра и других террористических организациях.

По данным журнала The Economist, исследование экстремизма в 22 европейских странах, проведенное в 2015 году, показало, что по количеству джихадистов на душу населения Косово занимает первое место. БиГ — второе, Албания — четвертое. К 2019 году рейтинг не изменился, увеличилось лишь количество как уезжающих, так и возвращающихся в регион комбатантов».


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