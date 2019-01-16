Выборы: 33-го депутата изберут 14 апреля в горсовет Бердска

На 22 января назначена внеочередная сессия горсовета Бердска. В повестку включено несколько вопросов: по определению границ трех ТОСов и организация выборов недостающего 33-го депутата.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердский округ №20 остался без народного избранника после того, как депутат Владимир Захаров в июне 2018 года был назначен вице-мэром по строительству и городскому хозяйству. Чиновник не может иметь депутатский мандат, поэтому Захаров сложил с себя депутатские полномочия. И это решение одобрила сессия.

Стоит отметить, что 20-й округ не сиротствует. В основном вопросами жителей занимается спикер горсовета Валерий Бадьин.

-По Уставу города депутатов должно быть 33, а сегодня их 32. Владимир Захаров сложил полномочия, но мы все равно работаем с избирателями. Эту ответственность на себя берет Валерий Бадьин. Он рассматривает обращения и жалобы бердчан, мы же не можем их бросить, — прокомментировала «Курьер. Среда Бердск» секретарь аппарата депуьтатского корпуса Ольга Иванова.

Выборы могли и не состояться, но до срока окончания полномочий нынешнего созыва горсовета остается еще много времени — 2,5 года. Округу нужен новый народный избранник, пояснили в аппарате Совета депутатов.

Выборы назначены на 14 апреля. Деньги на организацию голосования предусмотрены в городском бюджете. Участие в выборах принимать только жители округа №20. Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:

улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с N№2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.