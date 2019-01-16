У McDonald’s отобрали Big Mac

«Макдональдс» лишился эксклюзивного права на товарный знак Big Mac. Компания проиграла в суде ирландской сети быстрого питания Supermacʼs. Теперь Supermacʼs на европейском рынке может использовать товарный знак Big Mac на любых своих продуктах. Решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Напомним, «Макдональдс» получил право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в ЕС в 1996 году.

Это будет способствовать здоровой конкуренции на рынке бургеров в Европе, рассказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«Это даст возможность Supermac’s и другим компаниям-конкурентам использовать торговый знак Big Mac и предоставить своим клиентам лучшее качество по меньшей цене. «Макдональдс» будет пытаться подать апелляцию. С 1996 года они имели защиту товарного знака на европейском рынке. Если «Макдональдс» проиграет данную войну, они перестанут вкладываться в рекламу Big Mac, им придется заботиться о качестве, полезности товара», – считает Мария Ярмуш.

Потеряет ли «Макдональдс» клиентов, рассказал в эфире радио Sputnik специалист по маркетингу, брендингу и рекламе Сергей Краснов.

«Целевая аудитория с определенным доходом посещала и будет посещать «Макдональдс». Тем более «Макдональдс все больше позиционирует свой фастфуд как семейный. Интересная тенденция – посетителей сетей фастфуда становится меньше. Всплеск русского народного фастфуда оказался довольно несостоятельным, потребитель достаточно быстро наелся. Студенты предпочитают зайти и съесть булочку с кефиром. Люди со средним доходом с удовольствием съедят бизнес-ланч, чем Big Mac с непонятной картошкой», – считает Сергей Краснов.