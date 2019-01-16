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Песков: слишком много людей живут за гранью бедности

Но, как отметил пресс-секретарь президента России, нельзя отрицать, что в стране обеспечена финансовая и макроэкономическая стабильность.

16.01.2019 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Песков: слишком много людей живут за гранью бедности

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает сохранения макроэкономической стабильности в России в нынешнем году.

«Я жду сохранения макроэкономической стабильности», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты», отвечая на вопрос, чего ждать от 2019 года и что в наступившем году будет с российской экономикой.

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — рассказал представитель Кремля.

Как он отметил, нельзя отрицать, что в стране обеспечена финансовая и макроэкономическая стабильность.

«Хочется надеяться, что она станет той самой поверхностью, от которой нам удастся оттолкнуться и совершить рывок. Это должен быть рывок в сознании, рывок в технологиях, в производительности труда. В принципе, всё это заложено в нацпроекты, их просто нужно методично выполнять», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Что-то много в последнее время этого гражданина в информационном пространстве %) Он вообще кто? Что решает? Ничего! Он просто говорящая голова при Царе, периодически несущая пургу, какой вообще смысл его о чём-то серьёзном спрашивать *UNKNOWN*

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