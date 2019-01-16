Пособие по бедности предлагают выплачивать малоимущим в России

Для снижения бедности в России необходимо ввести пособие по бедности в размере дефицита дохода, считают в РАНХиГС. Ежемесячная выплата позволит снизить бедность семей с детьми в 1,7 раза, это потребует около 520 млрд руб.

В России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до национальной черты бедности — величины прожи­точного минимума, следует из доклада «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность», подготовленного экономистами РАНХиГС Татьяной Малевой, Еленой Гришиной и Еленой Цацурой. Доклад был представлен на Гайдаровском форуме в Москве.

Предоставление ежемесячного пособия бедным семьям с детьми в размере дефицита их денежного дохода (но не менее 1 тыс. и не более 10 тыс. руб.) позволит снизить бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза (бедность всех домохозяйств — в 1,5 раза), следует из расчетов экономистов.

Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада. По расчетам Минтруда, чтобы довести доходы всех россиян до уровня прожиточного минимума, необходимо 750–800 млрд руб.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующих мер недостаточно для достижения этой цели и правительство обсуждает с экспертами дополнительные инструменты поддержки граждан.

По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. В целом по стране риск относительной доходной бедности испытывают 22,1% населения. Это означает, что каждый пятый гражданин имеет доход, не превышающий 60% медианного дохода в стране, указали авторы доклада.

Социальный реестр россиян

Для сокращения бедности в России необходимо усилить адресность социальной защиты, чтобы помощь государства получали наиболее нуждающиеся граждане. Относительная экономия бюджетных средств, возникающая при расширении адресности, должна направляться на увеличение размеров социальной поддержки, пишут экономисты РАНХиГС.

Основой для усиления адресности должно стать создание социального реестра получателей социальной помощи, который содержал бы в себе информацию о гражданине, его семье, источниках их доходов и имуществе, а также их социальном статусе (включая статус занятости, принадлежность к льготной категории). По замыслу экспертов, источниками данных для социального реестра станут сведения, имеющиеся в Пенсионном фонде, ГИБДД (информация о движимом имуществе), Росреестре (о недвижимом имуществе), Федеральной налоговой службе (информация о налоговых отчислениях для оценки уровня доходов) и других ведомствах.

Пересмотр мер социальной поддержки

Экономисты предлагают создать комплексную систему социального сопровождения бедных семей с учетом их нуждаемости, включающую предоставление денежных выплат и необходимых социальных услуг, способствующих выходу семьи из трудной жизненной ситуации. Одновременно авторы доклада говорят о необходимости ревизии и корректировки существующих мер социальной поддержки. Они предлагают:

внедрить критерии нуждаемости в меры социальной поддержки федеральным и региональным ветеранам труда, сельским специалистам и другим категориям «заслуженных» льготников;

установить мораторий на новые меры социальной поддержки пожилым людям без применения критериев нуждаемости;

ввести дополнительные требования к занятости получателей социальных пособий;

отменить распространение мер поддержки на членов семьи отдельных категорий льготников;

ввести как минимум ежегодную перерегистрацию получателей адресных социальных пособий;

ужесточить санкции за предоставление ложной информации и несвоевременное оповещение о изменениях жизненной ситуации к лучшему.

Задачу снижения уровня бедности невозможно достичь только посредством предоставления адресных мер социальной поддержки — необходим рост реальных денежных доходов и в первую очередь реальных заработных плат. Для двукратного сокращения бедности рост реальных доходов должен составлять не менее 5% в год, указывают экономисты. В среднесрочной перспективе такого значимого роста реальных доходов не ожидается. По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы в 2019 году увеличатся на 1%, а затем их рост ускорится — до 2,2% к 2021 году.​

Источник: РБК