Контролировать представителя регоператора по вывозу мусора приказал мэр Бердска

Вывоз мусора по новым правилам обсуждали 14 января на совещании чиновников в Бердске.

Начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина напомнила, что с 1 января ввели новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Сбором, транспортировкой, обезвреживанием и захоронением отходов теперь занимается единый региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск». Оплачивать эту услугу должны жители многоквартирных домов, частного сектора, а также предприятия и организации всех форм собственности. Деятельность по оказанию услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами относится к регулируемому виду деятельности. Департаментом по тарифам Новосибирской области установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО — он составляет 466 рублей за кубический метр. Таким образом при нормативе 2, 38 на человека размер платы для населения составляет 92 рубля 42 копейки в месяц. Плата будет начисляться исходя из количества зарегистрированных граждан либо с учетом количества собственников помещения до момента выявления фактического количества проживающих. Для юридических лиц возможны варианты: исходя из фактических объемов накопления либо исходя из нормативов накопления, утвержденных департаментом по тарифам.

Татьяна Владимировна отметила, всем потребителям услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо заключить договор. В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку на заключение договора, он будет считаться заключенным на условиях типового договора. На официальном сайте регионального оператора находится шаблон такого договора.

Для организации приема бердчан глава города Бердска направил обращение руководителю регионального оператора об открытии офиса ООО «Экология-Новосибирск» на территории города. 9 января представитель регионального оператора начал свою работу по адресу: ул. Ленина, 17А. Здесь можно подать заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО и получить консультацию. Часы работы офиса с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 3-88-66.

Для заключения письменного договора также организовано несколько каналов по взаимодействию с потребителями. Заключить договор можно, обратившись в ООО «Экология-Новосибирск» и в центры и офисы государственных муниципальных услуг «мои документы» путем направления сканированных копий документов с использованием интернета по адресам, указанным на официальном сайте «Экологии-Новосибирск».

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил держать на контроле работу представителя регионального оператора, принимающего население по ул. Ленина, 17А.

— Мы одни из первых организовали эту работу. Нужно, чтобы было удобно и оператору, и людям, которые к нему приходят. Нужно, чтобы была вся мебель. Мы проезжали, смотрели. Теперь нужно проследить, как организовано, какие сбои, они есть наверняка, когда что-то новое открывают, — обратился к Золотухиной мэр.

Евгений Шестернин дал поручение провести анализ площадок по сбору твердых бытовых отходов: междомовых, индивидуальных, где занижено количество контейнеров, и где есть взаимодействие с предприятиями потребительского рынка.

По словам Золотухиной, реестр контейнерных площадок полностью составлен.

Шестернин отметил, что к лету должен быть составлен план по выполнению благоустройства площадок под твердые бытовые отходы. Он напомнил, что еще в прошлом году говорил о том, что не должно быть в городе кузовов под мусор.

— Контейнер должен стоять на площадке, где есть отдельная зона для крупногабаритного мусора. У нас не все площадки оборудованы такой зоной. Крупногабаритный мусор вывозится по заявкам в течение четырех дней. И поэтому он должен находиться в определенной зоне, а не между контейнерами, — объяснил Шестернин.