Женится Путин?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не спрашивает Владимира Путина о матримониальных планах. По его мнению, семейное положение никак не влияет на выполнение обязанностей главы государства.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться», — ответил представитель Кремля на вопрос, что лучше для президента — быть женатым или холостым. В интервью газете «Аргументы и факты» Песков заметил: «Женат он [Путин] или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет».

Путин ранее был женат. Однако в 2013 году он и его супруга Людмила объявили о разводе.

Великий и могучий

Журналисты издания поинтересовались и другими деталями из жизни Путина, которые обычно остаются за кадром официальной хроники.

Так, пресс-секретарь президента оставил без ответа вопрос, может ли Путин использовать ненормативную лексику. «Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — предупредил Песков.

Отвечая на вопрос о хорошо поставленной речи Путина во время публичных выступлений, Песков признался, что не знает, был ли у главы государства преподаватель по ораторскому искусству. «Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров < …> Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование. Кроме того, он человек, который не перестает учиться», — объяснил представитель Кремля.

Особый случай

Отвечая на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в Грозном один из проспектов назван в честь Путина, Песков напомнил о негативном отношении к подобным проявлениям самого президента: «Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил».

«Но такая ситуация, как в Чечне, все же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился», — полагает представитель Кремля.

Форма президента

Песков сообщил, что у Путина нет велотренажера, а физическую форму он поддерживает, занимаясь плаванием. «Он плавает. Километр каждый день. Бывают перерывы, если он в поездках, тогда, конечно, не получается», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, помимо этого, у Путина «есть еще увлечение хоккеем, другими видами спорта, например, борьбой».

На вопрос, есть ли у президента возможность оторваться от охраны, незаметно куда-то пойти или поехать, Песков ответил отрицательно. «Нет, думаю, в наше время такое невозможно», — ответил представитель Кремля.

Источник: ТАСС