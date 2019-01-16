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Купание в крещенской проруби опасно для здоровья

«С медицинской точки зрения, купание на Крещение для обычного человека, кроме предполагаемых угроз, значимого эффекта не несет.

16.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Купание в крещенской проруби опасно для здоровья

В Бердске каждый год 19 января сооружают прорубь на Бердском заливе

Купание в проруби на Крещение едва ли пойдет на пользу организму незакаленного человека, однако может нести угрозы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.

«С медицинской точки зрения, купание на Крещение для обычного человека, кроме предполагаемых угроз, значимого эффекта не несет. Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше», — рассказала РИА Новости врач-терапевт Марина Анисимова.

Она пояснила, что здоровые люди, которые решат искупаться в проруби без подготовки, могут получить переохлаждение, что повышает вероятность простудных заболеваний. Кроме того, при переохлаждении снижается иммунитет и возникает большая уязвимость подверженности вирусным и бактериальным инфекциям.

«Если мы говорим о людях, страдающих какими-то заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми, то резкий перепад температур может вызвать развитие тотальной аритмии, резкое повышение или снижение артериального давления, как следствие, обкрадывание головного мозга и инфаркт», — добавила Анисимова.

При этом начинать готовиться к купанию, по словам терапевта, нужно как минимум за полгода.
В свою очередь главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Москвы Нана Погосова рассказала РИА Новости, что закаливание должно быть постепенным, человек должен оценивать, как оно влияет на организм. Если нет негативного воздействия, можно принимать решение о купании на Крещение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к 19 января соорудят крещенскую прорубь на Бердском заливе — в традиционном месте у парка отдыха «Ремикс». Спасатели замерят толщину льда, Роспотребнадзор проверит качество воды, все оперативные службы Бердска готовятся дежурить в течение дня ради безопасности купающихся.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Нужно понимать главное, Иисус купался в реке Иордан, сейчас там +20 как в воздухе так и в воде!

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