Создание «Православной церкви Украины» Путин назвал политическим проектом

Создание «Православной церкви Украины» (ПЦУ) является исключительно политическим проектом с целью разделить народы России и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете «Вечерние новости» в преддверии своего визита в Белград.

По словам главы российского государства, новая церковная структура на Украине является «исключительно политическим, светским проектом». Его главная цель, по мнению Путина, — «разделить народы России и Украины», а также «посеять не только национальную, но [и] религиозную рознь». В этой связи российский лидер назвал неслучайными заявления Киева об «окончательном обретении независимости от Москвы».

Путин напомнил читателям газеты о так называемом объединительном соборе, который состоялся 15 декабря 2018 при поддержке Вашингтона и Константинополя. На нем было объявлено о создании ПЦУ. Томос (указ) о ее автокефалии был подписан патриархом Варфоломеем 6 января 2019 года. По словам президента РФ это стало попыткой легализации существующих на Украине раскольников под юрисдикцией Стамбула, что грубо нарушает православные каноны.

Путин подчеркнул, что все эти факты мало кого волнуют как в украинском, так и в американском руководстве ввиду их политических целей. «Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством». Также, считает президент РФ, речь не идет и о самостоятельности ПЦУ, поскольку «на деле она полностью подконтрольна Стамбулу».

Россия не вмешивается

Путин также отметил, что каноническая УПЦ, которая не обращалась за автокефалией к Константинополю, абсолютно независима в своих действиях, при этом сохраняя исключительно каноническую связь с РПЦ. «Но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима», — добавил Путин.

Он обратил внимание, что за это священников и мирян Украинской православной церкви «преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименования». По словам президента РФ, это усиливает напряженность и «ведет к еще большему раздору в украинском обществе».

Глава российского государства также добавил, что руководство Украины не может не понимать, что насильственные попытки «загнать верующих в чужой храм» чреваты серьезными негативными последствиями. Тем не менее, по словам Путина, Киев готов принести в жертву межконфессиональное согласие ради проведения предвыборной кампании действующего президента.

Путин предостерег от опасности подобных действий, вновь подчеркнув, что «Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства». Российский лидер также обратил внимание на опасность, которую представляют «подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», в том числе и для мирового православия.

Источник: ТАСС