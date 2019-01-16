Путин: Россия не хочет гонки вооружений

Несмотря на намерение США выйти из ДРСМД, Россия открыта для продолжения диалога по поиску путей его сохранения, в декабре американским партнерам были направлены конкретные предложения, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения», — сказал Путин в интервью сербским изданиям — «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии визита в Белград.

Источник: РИА Новости