Голикова: уровень бедности снизился в России

В России продолжает снижаться уровень, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — заявила она.

По ее мнению, уровень бедности населения напрямую связан, в том числе, с уровнем образования.

«Самый высокий риск бедности — 1,59 — сейчас у работников, имеющих только общее образование. Самый низкий — 0,07 — у лиц с послевузовским образованием. Работники, имеющие любое высшее образование, имеют риск бедности 0,51, а со средним профессиональным образованием — 0,89», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что в этих условиях растет вероятность усиления разделения общества по уровню доходов в зависимости от уровня образования, поскольку большинство рабочих мест переходят к инновационным технологиям производства, механизации и компьютеризации.

«В то же время такие изменения в структуре рабочих мест могут привести и к высокой конкуренции среди работников с высшим или средним профессиональным образованием. В этих условиях одним из механизмов перераспределения рабочей силы станет внутренняя трудовая миграция», — сказала Голикова.

Кроме того, по ее словам, к оценке бедности будут применять более современные стандарты.

Она отметила, что сейчас применяется абсолютный показатель бедности, то есть она определяется за счёт сравнения дохода со стандартами уровня жизни — прожиточным минимумом.

Зарплаты врачей и учителей

Также Голикова пообещала сохранить достигнутое соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских и социальных работников.

«Индексируем заработную плату остальных категорий, индексируем пенсии выше инфляции, обеспеченность МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, индексировать по фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты населению и другие виды федеральных льгот», — сказала она.

Вице-премьер также обратила внимание, что сейчас за всеми видами государственной соцпомощи обращаются лишь около 20% малоимущих граждан. В 2017-м такую помощь получили четыре миллиона человек из 19,2 миллиона малоимущих граждан.

Уровень бедности можно сократить в два раза

В декабре прошлого года Всемирный банк опубликовал доклад по экономике России. В нем говорилось, что цель «майского указа» по двукратному сокращению бедности к 2024 году вполне достижима даже при низких темпах роста экономики.

Эксперт Всемирного банка считают, что для этого российские власти должны изменить систему социальной поддержки и перейти к адресной помощи нуждающимся.

В докладе отмечается, что в настоящее время уровень бедности в России составляет 13,2%, то есть сокращение в два раза означает снижение показателя до 6,6% к 2024 году.

«Согласно нашим оценкам, среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%. Но даже если Россия сможет догнать остальной мир и обеспечить рост экономики на 3,2% в год, уровень бедности в стране упадет до 8,1% — а это по-прежнему выше заявленной цели в 6,6%. Следовательно, для достижения установленного президентом РФ целевого показателя в 6,6%, согласно нашим оценкам, требуется ускорение годовых темпов роста до 4,4%», — говорится в документе.

Источник: РИА Новости





