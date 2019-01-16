Голикова: уровень бедности снизился в России

Татьяна Голикова
В России продолжает снижаться уровень, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — заявила она.
По ее мнению, уровень бедности населения напрямую связан, в том числе, с уровнем образования.
«Самый высокий риск бедности — 1,59 — сейчас у работников, имеющих только общее образование. Самый низкий — 0,07 — у лиц с послевузовским образованием. Работники, имеющие любое высшее образование, имеют риск бедности 0,51, а со средним профессиональным образованием — 0,89», — заявила вице-премьер.
Она отметила, что в этих условиях растет вероятность усиления разделения общества по уровню доходов в зависимости от уровня образования, поскольку большинство рабочих мест переходят к инновационным технологиям производства, механизации и компьютеризации.
«В то же время такие изменения в структуре рабочих мест могут привести и к высокой конкуренции среди работников с высшим или средним профессиональным образованием. В этих условиях одним из механизмов перераспределения рабочей силы станет внутренняя трудовая миграция», — сказала Голикова.
Кроме того, по ее словам, к оценке бедности будут применять более современные стандарты.
Она отметила, что сейчас применяется абсолютный показатель бедности, то есть она определяется за счёт сравнения дохода со стандартами уровня жизни — прожиточным минимумом.
Зарплаты врачей и учителей
Также Голикова пообещала сохранить достигнутое соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских и социальных работников.
«Индексируем заработную плату остальных категорий, индексируем пенсии выше инфляции, обеспеченность МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, индексировать по фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты населению и другие виды федеральных льгот», — сказала она.
Вице-премьер также обратила внимание, что сейчас за всеми видами государственной соцпомощи обращаются лишь около 20% малоимущих граждан. В 2017-м такую помощь получили четыре миллиона человек из 19,2 миллиона малоимущих граждан.
Уровень бедности можно сократить в два раза
В декабре прошлого года Всемирный банк опубликовал доклад по экономике России. В нем говорилось, что цель «майского указа» по двукратному сокращению бедности к 2024 году вполне достижима даже при низких темпах роста экономики.
Эксперт Всемирного банка считают, что для этого российские власти должны изменить систему социальной поддержки и перейти к адресной помощи нуждающимся.
В докладе отмечается, что в настоящее время уровень бедности в России составляет 13,2%, то есть сокращение в два раза означает снижение показателя до 6,6% к 2024 году.
«Согласно нашим оценкам, среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%. Но даже если Россия сможет догнать остальной мир и обеспечить рост экономики на 3,2% в год, уровень бедности в стране упадет до 8,1% — а это по-прежнему выше заявленной цели в 6,6%. Следовательно, для достижения установленного президентом РФ целевого показателя в 6,6%, согласно нашим оценкам, требуется ускорение годовых темпов роста до 4,4%», — говорится в документе.
Источник: РИА Новости
Так и продолжительность жизни снизилась. Тоже от «оптимистичной» Голиковой. https://iz.ru/834111/2019-01-15/smertnost-naseleniia-v-rossii-prevysila-rozhdaemost
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с дуру взяли и ляпнули про количество нищих в России, потом сами же испугались, что их столько много, ну и давай откатывать, играть цифирками, а то как это так вся Россия нищая, а у них (чиновников) загран. собственность, дети в Англиях, счета там же, как-то не по себе стала, а то вдруг этот народ возьмет вилы и ай да на их виллы, больно оппе будут, туррмой пахнет или гильотиной. А как не хочется прям, мурашки по телу. Здоровья вроде бы есть, при должности, что время терять, воруй, да воруй.
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Вы говорите о продолжительности жизни, а ссылку даете на превышение смертности над рождаемостью. Вы совсем не понимаете разницу между этими двумя понятиями?
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хорошее фото 2-х небожителей, озабоченных одним — как же так исхитрится и довести высчитываемый уровень бедности под показатель, заданный Зевсом? Она уже и комиссию назначила для изменения методики расчёта уровня бедности. Он же в недоумении, почему так много протестов против такой хорошей и мудрой пенсионной реформы? Плохо видно с Олимпа, надо бы им спуститься на грешную землю!
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и откуда там берутся такие дураки?
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Бедные вымирают от спиртного, болезней, безысходности, старости — количество бедных снижается….
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наглая тетка из параллельной реальности
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Молодцы, наконец-то взялись за отделение нищих от нищебродов.
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По ее мнению, уровень бедности населения напрямую связан, в том числе, с уровнем образования.
Она отметила, что в этих условиях растет вероятность усиления разделения общества по уровню доходов в зависимости от уровня образования
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а она не заметила, что уровень образования связан с уровнем бедности и в этих условиях усиление разделения общества не то что вероятно, а прям таки неизбежно
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