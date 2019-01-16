Главбуха в мэрию ищут чиновники Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Почему до сих пор не объявлен конкурс на должность главного бухгалтера администрации?

Ответ: Законодатель предоставил право работодателю, то есть главе Бердска, самостоятельно выбирать способ отбора претендентов на замещение вакантной муниципальной должности главного бухгалтера: на основании конкурсного отбора или без проведения конкурса.

В настоящее время обязанности главного бухгалтера исполняет его заместитель. Мы проводим собеседования с претендентами на данную должность с целью определения их профессионального уровня и соответствия установленным квалификационным требованиям. Как только будет заключен контракт с претендентом на должность, его официально представят общественности на аппаратном совещании при главе города.