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Главбуха в мэрию ищут чиновники Бердска

Соискателя могут принять на должность без конкурса — по результатам собеседования. Как только контракт с претендентом будет заключен, его представят общественности.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

16.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Главбуха в мэрию ищут чиновники Бердска

Мэр Евгений Шестернин

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Почему до сих пор не объявлен конкурс на должность главного бухгалтера администрации?

Ответ: Законодатель предоставил право работодателю, то есть главе Бердска, самостоятельно выбирать способ отбора претендентов на замещение вакантной муниципальной должности главного бухгалтера: на основании конкурсного отбора или без проведения конкурса.

В настоящее время обязанности главного бухгалтера исполняет его заместитель. Мы проводим собеседования с претендентами на данную должность с целью определения их профессионального уровня и соответствия установленным квалификационным требованиям. Как только будет заключен контракт с претендентом на должность, его официально представят общественности на аппаратном совещании при главе города.


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Весь сюжет: Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года

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