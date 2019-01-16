«Гильотину» для бизнеса предложил Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает упростить жизнь бизнесу с помощью «регуляторной гильотины», отказавшись к 1 февраля 2020 года от избыточных требований.

«Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор», — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме во вторник.

«Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается — все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований», — отметил он.

По мнению премьера, в соответствии с таким механизмом к 1 февраля 2020 года «можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий».

Медведев в ходе выступления отметил, что до сих пор в России количество требований, предъявляемых к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Он, отметил, что только устанавливающих требования нормативных актов — более 9000. «Многие эти требования создавались еще в советские времена, устарели не только морально, но и технологически, некоторые из них выглядят просто забавно, если бы они не содержали в себе такой ограничивающий потенциал и не создавали риски», — пояснил Медведев, приведя в пример санитарно-эпидемиологическое регулирование.

«Есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета, причем это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто планирует заняться этим видом деятельности», — рассказал Медведев.

И таких абсурдных и странных требований предостаточно, заметил он.

По словам Медведева, есть хороший опыт МЧС, которое перешло на принципы «регуляторной гильотины» в сфере пожарной безопасности еще в 2008 году, когда был принят специальный технический регламент.

«Задача эта непростая, она весьма и весьма сложна. Я вчера перед нашим форумом собирал совещание, собирал всех руководителей контрольных и надзорных органов — они все высказались в пользу того, что на это пойти можно. Но с предварительной подготовкой и с понимаем того, какой массив законодательства должен остаться. Поэтому нужно будет создать специальную «дорожную карту», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что на выходе необходимо будет получить современные нормы, которые будут понятны как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. «Ну, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста», — отметил Медведев.

Он пообещал дать поручение аппарату правительства подготовить «дорожную карту» для обеспечения этой работы.

Минэкономразвития поддерживает

Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства, механизм «регуляторной гильотины» позволит провести тотальный пересмотр требований к бизнесу.

«Наряду с оценкой регулирующего и фактического воздействия, а также проводимой работой в рамках «Трансформации делового климата», данный механизм призван сократить общую регуляторную нагрузку на бизнес и отменить неэффективные, устаревшие и избыточные обязательные требования», — отметил он.

По словам Орешкина, нормативные акты планируется пересмотреть с широким участием всех заинтересованных сторон: экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества, которое выступит одним из фильтров на пути неэффективных и избыточных требований.

«Не всегда законодательные требования, предъявляемые бизнесу, направлены на обеспечение безопасности, данный механизм позволит критично пересмотреть НПА (нормативно-правовые акты), отсеять лишнюю нагрузку и оставить только те требования, которые, действительно, обеспечивают безопасность. При этом важно, что мы вводим принципиально новый подход: если раньше шли от требований ведомств (пожарной инспекции, САНПИН и пр.), то теперь требования будут классифицированы по видам бизнеса: ресторанный, отельный и так далее. Если предприниматель хочет открыть новый бизнес в какой-либо сфере, то он должен видеть перед собой все требования, с которыми ему предстоит столкнуться, а также понимать, какие из них носят обязательный характер, а какие — рекомендательный», — сказал министр.

По мнению Орешкина, такой порядок упростит ведение бизнеса, позволит предпринимателю сфокусироваться непосредственно на своей деятельности, и, в итоге, приведет к росту малого и среднего предпринимательства в стране, а также созданию благоприятного инвестклимата. Не пересмотренные требования будут признаны утратившими силу, а затем — отменены. При этом риски того, что все старые требования окажутся не измененными, будут исключены. Пересмотр планируется осуществляться в плановом порядке. На первом этапе все регуляторы в установленный срок составят исчерпывающий перечень своих нормативных актов с учетом этапности их пересмотра.

«Соблюдение неэффективных и избыточных обязательных требований, которые должны быть отсечены «регуляторной гильотиной», не только обходится очень дорого предпринимательскому сообществу, но и требует серьезных трудозатрат со стороны контролирующих органов. Данный механизм позволит выстроить четкую систему оценки рисков, сконцентрировать внимание именно там, где эти риски существуют и, в конечном счете, поможет сформировать систему умного контроля», — заключил Орешкин.

Позиция Минфина

В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов, выразил надежду, что по итогам анализа и применения механизма «регуляторной гильотины» число обязательных требований к бизнесу сократится вдвое, хотя и отметил, что пока «сложно говорить о количестве».

«Подведем черту, проанализируем весь пласт контрольно-надзорного законодательства, а в основном это даже не законодательство, а решения министерств и ведомств, нормативные акты. Отметём все старое, прошлое, которое мешает бизнесу, создадим новое законодательство. И это очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы сделать такую «реновацию», что называется, в мышлении нашим предпринимателей», — сказал Силуанов.

Источник: Интерфакс