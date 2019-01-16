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На низкое напряжение жалуются жители Бердска

Мэр Евгений Шестернин поручил подготовить справку, жители каких улиц жалуются на качество электронапряжения и какие меры принимают РЭС для устранения проблемы.

16.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
На низкое напряжение жалуются жители Бердска

Зимой резко увеличивается количество потребляемой электроэнергии

Основная работа сотрудников РЭС приходится на поддержание качества напряжения в Бердске. Проводятся рейды, осмотры, тепловизионные обследования. В данный момент схема энергоснабжения в городе надежна, сообщил на совещании чиновников 14 января начальник бердского отделения РЭС Игорь Михин.

— Я давал поручение дежурным фиксировать жалобы и обращения граждан в праздничные дни по несоответствию напряжения. В вашей диспетчерской такие жалобы были? — обратился к Михину мэр Бердска Евгений Шестернин.

Жалобы были, это происходит зачастую зимой, все это фиксируется и отрабатывается, применяется ряд мер, отметил Михин.

Мэр попросил начальника бердского отделения РЭС к следующему аппаратному совещанию подготовить справку, жители каких улиц жалуются на низкое напряжение, и какие технические меры применяются для решения проблемы.


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(1) Комментарий

  1. Александр

    «Зимой резко увеличивается количество потребляемой электроэнергии» — да потому-что «наши» управляющие компании не поставляют тепловой энергии столько, сколько требуется!!! У меня летом 100-150 кВт в месяц, а зимой 400-450кВт — и это при том, что осенью поставил новые приборы отпления (40тыр на 2к квартиру)…((( Лучше бы электрополы сделал!!!((((

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