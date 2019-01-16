На низкое напряжение жалуются жители Бердска

Основная работа сотрудников РЭС приходится на поддержание качества напряжения в Бердске. Проводятся рейды, осмотры, тепловизионные обследования. В данный момент схема энергоснабжения в городе надежна, сообщил на совещании чиновников 14 января начальник бердского отделения РЭС Игорь Михин.

— Я давал поручение дежурным фиксировать жалобы и обращения граждан в праздничные дни по несоответствию напряжения. В вашей диспетчерской такие жалобы были? — обратился к Михину мэр Бердска Евгений Шестернин.

Жалобы были, это происходит зачастую зимой, все это фиксируется и отрабатывается, применяется ряд мер, отметил Михин.

Мэр попросил начальника бердского отделения РЭС к следующему аппаратному совещанию подготовить справку, жители каких улиц жалуются на низкое напряжение, и какие технические меры применяются для решения проблемы.