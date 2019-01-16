Вонь в Бердске: Минприроды проверит «Сиббиофарм» на вредные выбросы

ПО «Сиббиофарм» выпускает ферментные препараты для сельского хозяйства и промышленности
Не прекращаются обращения в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой выяснить, из-за чьего бизнеса жителям города приходится задыхаться от химического зловония.
-Вы могли бы разобраться с постоянным запахом с химзавода? Просто кто-то один наживается, делает деньги, а весь город должен нюхать эту гадость. Может она и безвредная — но дышать невыносимо! — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» его постоянный читатель.
На территории химзавода работает немало предприятий, но только два могут источать неприятные запахи — По «Сиббиофарм» и предприятие по изготовлению обоев «Элизиум».
О третьем возможном источнике вони предположили бердские старейшины 27 декабря прошлого года. Одни утверждали, что неприятный «аромат» с ветром приходит от «Сиббиофарма», другие утверждали, что источник дурных запахов — городская свалка.
Старейшины поинтересовались у гендиректора «Сиббиофарма» Михаила Ефимова, не от их ли производства страдают бердчане.
-Я готов встретиться на предприятии, поговорить и показать воздушные фильтры, посмотреть документы. Я иногда привожу пример — все знают, как готовят бражку в деревне. Берутся сахар и дрожжи, идет процесс брожения. В процессе питания дрожжей выделяется спирт. У нас есть благородные запахи на самом деле, один из них хлебом пахнет. А есть битоксибациллин, он тухлятиной пахнет. Фильтры работают. Все документы на выброс у нас есть. Но есть этот запах, — объяснил Ефимов.
Свое мнение выразил член совета старейшин Вячеслав Власов, который много лет проработал руководителем отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды Бердска:
— У нас, к сожалению, в Бердске вот такое отношение к нашему заводу уникальному, что это очень вредное производство. Кстати, я ни разу за 10 лет не разу не слышал запах химзавода. Пахнет, как правило, полигон. Запах он, может быть, чем-то и похож. Своих соседей по даче я убедил, что битоксибациллин — это лучшее средство. В основном дачники считают, что это очень вредно. Нужно объяснять, и начинать с детей, чем контактные яды отличаются от биологических препаратов.
Исполнительный директор предприятия «Элизиум» Алексей Баутин заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 января, что бердчане не испытывают неудобства от производства обоев:
-Честно сказать, то мы сами страдаем от «Сиббиофарма» — от них очень специфический запах периодически исходит, мы иногда окна не можем открыть. У нас на производстве не используются вещества, которые имеют резкий и специфический запах. Если пройти по производству, вы не услышите таких запахов. У нас все открыто — мы ничего ни от кого не скрываем, — подчеркнул Алексей Баутин сегодня, 16 января.
Он отметил, что в производстве используются краски на водной основе, которые не имеют ярко выраженных запахов. А в декабре 2018 года производились замеры по выбросам веществ в окружающую среду: все в норме. Кроме того, в цехах, где происходят газообразные выбросы, установлено оборудование термического обезвреживания. А там, где используются пылящие вещества — воздушные фильтры.
Сегодня, 16 января, гендиректор ПО «Сиббиофарм» Михаил Ефимов еще раз заверил «Курьер. Среда. Бердск», что компания не источает запахов при производстве лекарств.
— Возле нас работают и другие предприятия, но я ни про кого ничего не буду говорить. С нашего производства нет никаких запахов. У нас все оформлено, ведутся замеры выбросов в окружающую среду. Есть служба в городе — управление природными ресурсами. Так пускай они займутся этим вопросам, приедут и разберутся во всем. На каждом предприятии регистрируются источники выбросов в окружающую среду. На каждый объект есть паспорт. Не надо тыкать друг на друга пальцем и кивать! Я вчера получил приказ от министерства природных ресурсов Новосибирской области. С 22 января на протяжении 20 дней они будут проверять наше предприятие на предмет выбросов, стоков — соблюдения всех региональных и федеральных законов по экологии, — сообщил Михаил Ефимов.
Справка
Общий объем товарного производства ПО «Сиббиофарм» в зависимости от номенклатуры 8 – 15 тыс. тонн продуктов в год. Потребителями продукции являются более 600 предприятий РФ. Продукция поставляется в 15 стран мира. Ассортимент компании насчитывает более 30 позиций, нацеленных на сельское хозяйство, здравоохранение, экологию, нефтедобывающую промышленность и другие сферы деятельности.
Производственный комплекс осуществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического синтеза по технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме и с пооперационным контролем производственного процесса, входным контролем сырья и приемочным контролем продукции.
Всегда пахло в Бердске, что за паника? Ещё при совдепии все проверяли на 100 раз, ну если запах мешает то можно переехать или в академгородок или на первомайки, там воздух чище.
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Свалка пахнет по своему, химзавод — по своему.
Запахи не перепутать.
Возможно, что для экономии дорогие фильтра ставят не всегда.
А вот на время проверки конечно поставят на место.
Мы все живет в одной стране.
Кто кого тут хочет обмануть.
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что это за проверка если ее объявляют за ……..дцать дней. Конечно ничего не найдут. Вероятно скажут что вонь хим. завода продляет жизнь и улучшает здоровье. Полный бред. Вот так и работает система контроля.
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Живем в Агролесе. Воняет и со свалки горелыми помоями и с Элизиума горячим пластиком. Еще со свалкой какой то завод есть из сэндвич панелей, там что то красят. Свалку обещали закрыть перенести, в итоге продлили срок еще на 30 лет, повезут еще из Новосибирска мусор, гору начали сыпать еще выше, видно от Колорлона. На завод полпред приезжал, будут расширять производство. Проверяют воздух всегда с подветреной стороны. С выключеным заводом. Ничего похоже не измениться. Нужно либо смириться либо уезжать из Бердска.
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Вот и говорю что можно уехать, а меня минусуют таксикоманы, им видимо нравиться смириться и нюхать.
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Еще с птицефабрики говном куриным пахнет. Скорее всего её крайней виноватой сделают.
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Мы все знаем как устроен механизм проверок. Деньги, которые получит Минприрода, лучше потратить на совершенствование технологической дисциплины и системы очистки.
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Я не знаю, расскажите пожалуйста по подробнее.
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Ни за какие новации нельзя расплачиваться человеческим здоровьем. Если биохимический завод не в состоянии обеспечить безвыбросную технологию, его надо закрыть.
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В вони вонь не обнаружена……
8 0
А ещё в Бердске фекалиями пахнет, особенно на Красной Сибири. Канализационные коммуникации не справляются с нагрузкой новостроек, врезаются в старые, построенные 50 лет назад. Катастрофа грозит, стоки уже на Рогачева периодически. Кроме того, собачьи фекалии везде во дворах, что весной будет? По какашками ходить? Закон собачникам не писан?
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Помню этот запах с детства,с 80-х.Это выбросы химзавода и все об этом знали.Тоько происходили они чаще,ну и объемы производства не сравнить.Свалка и остальное здесь не причём.
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Лучше бы проверили рядом стоящий завод по производству виниловых обоев, вот от них воняет не то что дышать, а вздохнуть не возможно, настолько едкий дым, и он уж точно очень вредный, представьте себе винил горит и все это в атмосферу на прямую без всяких фильтров! А ведь не раз жаловались окружающие предприятия и ведь к ним приезжали соответствующие органы, но кто-то их предупредил и они остановили свою вонючку на момент проверки!
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Дайте Власову нюхнуть этот запах, наконец. А то как не в Бердсе жил.
8 0
Когда запахнет в следующий раз, надену значок «День запаха» и побибикаю у Власова во дворе.
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— 15 тыс. тонн продуктов в год (это ж больше 40 тонн в сутки!!!!)
— Потребителями являются более 600 предприятий РФ
— Продукция поставляется в 15 стран мира
И это в Бердске?
А говорят что производства вся давно подохли…..
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