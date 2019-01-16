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Вонь в Бердске: Минприроды проверит «Сиббиофарм» на вредные выбросы

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Вонь в Бердске: Минприроды проверит «Сиббиофарм» на вредные выбросы

Проверка будет длится 20 дней. Гендиректор предприятия уверяет: производство не источает химических запахов. Но жители города продолжают задыхаться. Возможны другие источники зловония.

16.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 16 коммент.
 
Вонь в Бердске: Минприроды проверит Сиббиофарм на вредные выбросы

ПО «Сиббиофарм» выпускает ферментные препараты для сельского хозяйства и промышленности

Не прекращаются обращения в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой выяснить, из-за чьего бизнеса жителям города приходится задыхаться от химического зловония.

-Вы могли бы разобраться с постоянным запахом с химзавода? Просто кто-то один наживается, делает деньги, а весь город должен нюхать эту гадость. Может она и безвредная — но дышать невыносимо! — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» его постоянный читатель.

На территории химзавода работает немало предприятий, но только два могут источать неприятные запахи — По «Сиббиофарм» и предприятие по изготовлению обоев «Элизиум».

О третьем возможном источнике вони предположили бердские старейшины 27 декабря прошлого года. Одни утверждали, что неприятный «аромат» с ветром приходит от «Сиббиофарма», другие утверждали, что источник дурных запахов — городская свалка.

Старейшины поинтересовались у гендиректора «Сиббиофарма» Михаила Ефимова, не от их ли производства страдают бердчане.

-Я готов встретиться на предприятии, поговорить и показать воздушные фильтры, посмотреть документы. Я иногда привожу пример — все знают, как готовят бражку в деревне. Берутся сахар и дрожжи, идет процесс брожения. В процессе питания дрожжей выделяется спирт. У нас есть благородные запахи на самом деле, один из них хлебом пахнет. А есть битоксибациллин, он тухлятиной пахнет. Фильтры работают. Все документы на выброс у нас есть. Но есть этот запах, — объяснил Ефимов.

Свое мнение выразил член совета старейшин Вячеслав Власов, который много лет проработал руководителем отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды Бердска:

— У нас, к сожалению, в Бердске вот такое отношение к нашему заводу уникальному, что это очень вредное производство. Кстати, я ни разу за 10 лет не разу не слышал запах химзавода. Пахнет, как правило, полигон. Запах он, может быть, чем-то и похож. Своих соседей по даче я убедил, что битоксибациллин — это лучшее средство. В основном дачники считают, что это очень вредно. Нужно объяснять, и начинать с детей, чем контактные яды отличаются от биологических препаратов.

Исполнительный директор предприятия «Элизиум» Алексей Баутин заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 января, что бердчане не испытывают неудобства от производства обоев:

-Честно сказать, то мы сами страдаем от «Сиббиофарма» — от них очень специфический запах периодически исходит, мы иногда окна не можем открыть. У нас на производстве не используются вещества, которые имеют резкий и специфический запах. Если пройти по производству, вы не услышите таких запахов. У нас все открыто — мы ничего ни от кого не скрываем, — подчеркнул Алексей Баутин сегодня, 16 января.

Он отметил, что в производстве используются краски на водной основе, которые не имеют ярко выраженных запахов. А в декабре 2018 года производились замеры по выбросам веществ в окружающую среду: все в норме. Кроме того, в цехах, где происходят газообразные выбросы, установлено оборудование термического обезвреживания. А там, где используются пылящие вещества — воздушные фильтры.

Сегодня, 16 января, гендиректор ПО «Сиббиофарм» Михаил Ефимов еще раз заверил «Курьер. Среда. Бердск», что компания не источает запахов при производстве лекарств.

— Возле нас работают и другие предприятия, но я ни про кого ничего не буду говорить. С нашего производства нет никаких запахов. У нас все оформлено, ведутся замеры выбросов в окружающую среду. Есть служба в городе — управление природными ресурсами. Так пускай они займутся этим вопросам, приедут и разберутся во всем. На каждом предприятии регистрируются источники выбросов в окружающую среду. На каждый объект есть паспорт. Не надо тыкать друг на друга пальцем и кивать! Я вчера получил приказ от министерства природных ресурсов Новосибирской области. С 22 января на протяжении 20 дней они будут проверять наше предприятие на предмет выбросов, стоков — соблюдения всех региональных и федеральных законов по экологии, — сообщил Михаил Ефимов.

Справка

Общий объем товарного производства ПО «Сиббиофарм» в зависимости от номенклатуры 8 – 15 тыс. тонн продуктов в год. Потребителями продукции являются более 600 предприятий РФ. Продукция поставляется в 15 стран мира. Ассортимент компании насчитывает более 30 позиций, нацеленных на сельское хозяйство, здравоохранение, экологию, нефтедобывающую промышленность и другие сферы деятельности.

Производственный комплекс осуществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического синтеза по технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме и с пооперационным контролем производственного процесса, входным контролем сырья и приемочным контролем продукции.



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(16) Комментариев

  1. Бармалей

    Всегда пахло в Бердске, что за паника? Ещё при совдепии все проверяли на 100 раз, ну если запах мешает то можно переехать или в академгородок или на первомайки, там воздух чище.

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  2. Аноним

    Свалка пахнет по своему, химзавод — по своему.
    Запахи не перепутать.
    Возможно, что для экономии дорогие фильтра ставят не всегда.
    А вот на время проверки конечно поставят на место.
    Мы все живет в одной стране.
    Кто кого тут хочет обмануть. 8)

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  3. Аноним

    что это за проверка если ее объявляют за ……..дцать дней. Конечно ничего не найдут. Вероятно скажут что вонь хим. завода продляет жизнь и улучшает здоровье. Полный бред. Вот так и работает система контроля.

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  4. Иван

    Живем в Агролесе. Воняет и со свалки горелыми помоями и с Элизиума горячим пластиком. Еще со свалкой какой то завод есть из сэндвич панелей, там что то красят. Свалку обещали закрыть перенести, в итоге продлили срок еще на 30 лет, повезут еще из Новосибирска мусор, гору начали сыпать еще выше, видно от Колорлона. На завод полпред приезжал, будут расширять производство. Проверяют воздух всегда с подветреной стороны. С выключеным заводом. Ничего похоже не измениться. Нужно либо смириться либо уезжать из Бердска.

    Thumb up 20 Thumb down 0

  5. Иван

    Еще с птицефабрики говном куриным пахнет. Скорее всего её крайней виноватой сделают.

    Thumb up 13 Thumb down 1

  6. Аноним

    Мы все знаем как устроен механизм проверок. Деньги, которые получит Минприрода, лучше потратить на совершенствование технологической дисциплины и системы очистки.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  7. Аноним

    Ни за какие новации нельзя расплачиваться человеческим здоровьем. Если биохимический завод не в состоянии обеспечить безвыбросную технологию, его надо закрыть.

    Thumb up 15 Thumb down 1

  8. Аноним

    В вони вонь не обнаружена……

    Thumb up 8 Thumb down 0

  9. Аноним

    А ещё в Бердске фекалиями пахнет, особенно на Красной Сибири. Канализационные коммуникации не справляются с нагрузкой новостроек, врезаются в старые, построенные 50 лет назад. Катастрофа грозит, стоки уже на Рогачева периодически. Кроме того, собачьи фекалии везде во дворах, что весной будет? По какашками ходить? Закон собачникам не писан?

    Thumb up 11 Thumb down 0

  10. Аноним

    Помню этот запах с детства,с 80-х.Это выбросы химзавода и все об этом знали.Тоько происходили они чаще,ну и объемы производства не сравнить.Свалка и остальное здесь не причём.

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  11. ЕВГЕНИЙ

    Лучше бы проверили рядом стоящий завод по производству виниловых обоев, вот от них воняет не то что дышать, а вздохнуть не возможно, настолько едкий дым, и он уж точно очень вредный, представьте себе винил горит и все это в атмосферу на прямую без всяких фильтров! А ведь не раз жаловались окружающие предприятия и ведь к ним приезжали соответствующие органы, но кто-то их предупредил и они остановили свою вонючку на момент проверки!

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  12. Аноним

    Дайте Власову нюхнуть этот запах, наконец. А то как не в Бердсе жил.

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  13. Аноним

    Когда запахнет в следующий раз, надену значок «День запаха» и побибикаю у Власова во дворе.

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  14. Аноним

    — 15 тыс. тонн продуктов в год (это ж больше 40 тонн в сутки!!!!)
    — Потребителями являются более 600 предприятий РФ
    — Продукция поставляется в 15 стран мира

    И это в Бердске?
    А говорят что производства вся давно подохли…..

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