Вонь в Бердске: Минприроды проверит «Сиббиофарм» на вредные выбросы

Не прекращаются обращения в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой выяснить, из-за чьего бизнеса жителям города приходится задыхаться от химического зловония.

-Вы могли бы разобраться с постоянным запахом с химзавода? Просто кто-то один наживается, делает деньги, а весь город должен нюхать эту гадость. Может она и безвредная — но дышать невыносимо! — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» его постоянный читатель.

На территории химзавода работает немало предприятий, но только два могут источать неприятные запахи — По «Сиббиофарм» и предприятие по изготовлению обоев «Элизиум».

О третьем возможном источнике вони предположили бердские старейшины 27 декабря прошлого года. Одни утверждали, что неприятный «аромат» с ветром приходит от «Сиббиофарма», другие утверждали, что источник дурных запахов — городская свалка.

Старейшины поинтересовались у гендиректора «Сиббиофарма» Михаила Ефимова, не от их ли производства страдают бердчане.

-Я готов встретиться на предприятии, поговорить и показать воздушные фильтры, посмотреть документы. Я иногда привожу пример — все знают, как готовят бражку в деревне. Берутся сахар и дрожжи, идет процесс брожения. В процессе питания дрожжей выделяется спирт. У нас есть благородные запахи на самом деле, один из них хлебом пахнет. А есть битоксибациллин, он тухлятиной пахнет. Фильтры работают. Все документы на выброс у нас есть. Но есть этот запах, — объяснил Ефимов.

Свое мнение выразил член совета старейшин Вячеслав Власов, который много лет проработал руководителем отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды Бердска:

— У нас, к сожалению, в Бердске вот такое отношение к нашему заводу уникальному, что это очень вредное производство. Кстати, я ни разу за 10 лет не разу не слышал запах химзавода. Пахнет, как правило, полигон. Запах он, может быть, чем-то и похож. Своих соседей по даче я убедил, что битоксибациллин — это лучшее средство. В основном дачники считают, что это очень вредно. Нужно объяснять, и начинать с детей, чем контактные яды отличаются от биологических препаратов.

Исполнительный директор предприятия «Элизиум» Алексей Баутин заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 января, что бердчане не испытывают неудобства от производства обоев:

-Честно сказать, то мы сами страдаем от «Сиббиофарма» — от них очень специфический запах периодически исходит, мы иногда окна не можем открыть. У нас на производстве не используются вещества, которые имеют резкий и специфический запах. Если пройти по производству, вы не услышите таких запахов. У нас все открыто — мы ничего ни от кого не скрываем, — подчеркнул Алексей Баутин сегодня, 16 января.

Он отметил, что в производстве используются краски на водной основе, которые не имеют ярко выраженных запахов. А в декабре 2018 года производились замеры по выбросам веществ в окружающую среду: все в норме. Кроме того, в цехах, где происходят газообразные выбросы, установлено оборудование термического обезвреживания. А там, где используются пылящие вещества — воздушные фильтры.

Сегодня, 16 января, гендиректор ПО «Сиббиофарм» Михаил Ефимов еще раз заверил «Курьер. Среда. Бердск», что компания не источает запахов при производстве лекарств.

— Возле нас работают и другие предприятия, но я ни про кого ничего не буду говорить. С нашего производства нет никаких запахов. У нас все оформлено, ведутся замеры выбросов в окружающую среду. Есть служба в городе — управление природными ресурсами. Так пускай они займутся этим вопросам, приедут и разберутся во всем. На каждом предприятии регистрируются источники выбросов в окружающую среду. На каждый объект есть паспорт. Не надо тыкать друг на друга пальцем и кивать! Я вчера получил приказ от министерства природных ресурсов Новосибирской области. С 22 января на протяжении 20 дней они будут проверять наше предприятие на предмет выбросов, стоков — соблюдения всех региональных и федеральных законов по экологии, — сообщил Михаил Ефимов.

Справка

Общий объем товарного производства ПО «Сиббиофарм» в зависимости от номенклатуры 8 – 15 тыс. тонн продуктов в год. Потребителями продукции являются более 600 предприятий РФ. Продукция поставляется в 15 стран мира. Ассортимент компании насчитывает более 30 позиций, нацеленных на сельское хозяйство, здравоохранение, экологию, нефтедобывающую промышленность и другие сферы деятельности.

Производственный комплекс осуществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического синтеза по технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме и с пооперационным контролем производственного процесса, входным контролем сырья и приемочным контролем продукции.





