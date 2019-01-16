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Первое богослужение провел новый митрополит Никодим в Бердске

Визит высокопоставленного священнослужителя был связан с Днем святого Серафима Саровского, имя которого носит бердская православная гимназия. Гимназисты подарили архиерею икону.(ВИДЕО)

16.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: nskmi.ru Нет комментариев
 
Первое богослужение провел новый митрополит Никодим в Бердске

Владыка Никодим возглавил литургию в бердском храме

Первый раз после своего назначения Бердск посетил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим 15 января. Глава Новосибирской епархии отслужил утреннюю праздничную литургию в Преображенском кафедральном соборе.

Это произошло в День памяти преподобного Серафима Саровского, имя которого носит бердская православная гимназия.

Первоначально визит главы епархии планировали на 8 января, но он был отложен на неделю.

 

После литургии иерарх поздравил духовенство, первых лиц города и прихожан с днем небесного покровителя гимназии и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

«Завет Господа через апостола Иоанна Богослова доносится до нас словами Бог есть любовь (1 Иоанна 4:16). Именно эта истина определяет жизнь каждого из нас. И если ты молишься усердно, а любви не имеешь, то пуста твоя молитва. Если ты занимаешься благими делами, а любви в сердце не имеешь, то пусты твои дела. Если стремишься всех научать, а любви в сердце не имеешь, кому нужны твои поучения! Воистину, врачуй и исцелись сам», — напутствовал владыка.

Архиерей напомнил, что Господь почтил преподобного Серафима великим духовными дарованиями, дав ему дар прозрения, духовного наставничества множества людей, а преподобный усердными трудами, молитвами, постничеством стяжал эти духовные дары.

После богослужения владыка посетил могилу епископа Сергия Соколова, который пять лет с 1995 года возглавлял Новосибирскую и Бердскую епархию, и уже после этого осмотрел здание гимназии, пообщался с администрацией учебного заведения и преподавателями.

Со сцены актового зала собравшихся в честь дня памяти преподобного Серафима поздравили творческие коллективы гимназии. Владыка с особым теплом поприветствовал учащихся, а педагогов призвал не только назиданием и словами воспитывать школьников, но и собственным примером.

Помощник настоятеля Преображенского прихода протоиерей Андрей Федоров поблагодарил владыку за внимание и визит и вручил от коллектива гимназии архиерею икону его небесного покровителя преподобного Никодима Тисманского, сообщили в медиацентре Новосибирской епархии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Синод назначил Никодима митрополитом Новосибирским и Бердским 28 декабря 2018 года. До этого времени он возглавлял Челябинскую епархию. Бывший глава новосибирской митрополии Тихон направлен служить во Владимир тоже в ранге митрополита.

 

 


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